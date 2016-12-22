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Marriott оплатит пострадавшим от утечки данных новые паспорта
Общество, 15:57
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Marriott оплатит пострадавшим от утечки данных новые паспорта

Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International готова возместить пострадавшим от утечки данных клиентам расходы на новые паспорта. Об этом агентству MarketWatch сообщил представитель компании.

«Если мы установим, что данные были украдены, компания возместит стоимость получения нового паспорта», — сказал собеседник агентства.

30 ноября Marriott сообщила, что после кибератаки на базу данных Starwood Hotels & Resorts хакеры могли получить доступ к данным более 500 млн клиентов отелей сети. В результате внутреннего расследования компания установила, что атака на базу велась с 2014 года.

Marriott International основана в 1927 году, она оказывает услуги по управлению более 6,5 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. 

 
Теги: Marriott International , утечка данных , отели
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