Минюст США обвинил Китай в краже авиационных данных

Американский Минюст обвиняет сотрудников китайской разведки в сговоре с хакерами и инсайдерами ряда компаний, чтобы взломать компьютерные системы и украсть секретные авиационные данные ряда фирм. Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности обвиняются 10 человек, в том числе офицеры китайской разведки Чжа Жун и Чай Мэн. По данным Минюста США, они и их сообщники работали в министерстве госбезопасности китайской провинции Цзянсу и занимались кражей данных с января 2010 года по май 2015 года.

За это время они могли украсть информацию о турбовентиляторном двигателе, «которая могла быть использована китайскими организациями для создания подобного двигателя без существенных затрат на исследования и разработки».

По информации американского Минюста, под удар китайских разведчиков попали более 10 компаний, в том числе Capstone Turbine в США, а также неназванные авиастроительные компании из Великобритании и Франции, последняя имеет офис в китайском городе Сучжоу в провинции Цзянсу.