Убивший байкера из-за замечания на парковке получил 17 лет колонии

Отца братьев, которые убили Ковалева, оправдали. Следствие утверждало, что он пытался договориться с родителями жертвы и замять дело. Еще двух фигурантов признали виновными, но освободили с учетом отбытого под стражей срока

Фигуранты дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Московский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима Шахина Аббасова, который убил байкера Кирилла Ковалева после того, как тот сделал ему замечание из-за неправильной парковки на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РБК.

Его брату Шахрату — соучастнику убийства — дали 12 лет колонии строгого режима. Низами Аббасов, их отец, признан невиновным, оправдан и освобожден из-под стражи в зале суда. Следствие заявляло, что он пытался договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело.

Иссахам Аббасов, который предоставил соучастникам убийства машину для выезда из Москвы, осужден на восемь лет лишения свободы и должен выплатить 3,5 млн штрафа. Дядя Аббасовых Бахтияр и друг семьи Нахид Гусейнов, также предоставивший убийцам автомобиль «Лада 2107» (всего главный фигурант дела сменил три машины, скрываясь от правоохранительных органов), признаны виновными. Суд назначил им наказание в виде по 1 году и 11 месяцев лишения свободы за соучастие в преступлении, но оба освобождены в зале суда в связи с окончанием срока нахождения под стражей.

Гражданский иск родителей погибшего байкера был удовлетворен частично. Семья Ковалева также подавала гражданский иск на 100 млн рублей.

По версии следствия, 17 апреля 2024 года во дворе жилого дома на Краснодарской улице в Люблино произошел конфликт, в результате которого погиб 24-летний молодой человек. Байкер Кирилл Ковалев подвез до дома свою девушку. Увидев мешающую пешеходам Toyota Camry, принадлежавшую 21-летнему Шахину Аббасову, он сделал ему замечание. В результате возник конфликт, который быстро перешел в драку. В материалах дела содержится видеозапись с камер наблюдения, которая доказывает, что Шахин Аббасов нанес Ковалеву ножевое ранение в грудь, а его брат Шахрат — несколько ножевых ранений, уже после того как Кирилл Ковалев упал. Следствие утверждает, что для совершения убийства Шахин использовал заранее приготовленный нож.

Совершив преступление, братья Аббасовы попытались сбежать.

По версии следствия, они хотели добраться до территории ЛНР, по пути меняя машины и сим-карты. На протяжении этого времени, родственники принимали участие и помогали преступникам уйти от правосудия.

В тот же день, машину, за рулем которой был родственник убийц Иссахан Аббасов, остановил инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов. Несмотря на отсутствие документов, инспектор отпустил беглецов, получив взятку в 30 тыс. руб. В августе 2024 года Бовтунов был осужден Люблинским районным судом города Москвы на 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Аббасовы были задержаны в гостинице Ростовской области спустя неделю после преступления. По данным столичного управления СК, в результате обыска в квартире Шахина Аббасова, силовики обнаружили более 44 млн руб. и $300 тыс.

Гособвинитель просил суд приговорить Шахина и Шохрата Аббасовых к 17 и 14 годам колонии строгого режима, Иссахана Аббасова — к 16 годам, а остальных соучастников — на 9,5 лет каждого.