Внештатный эксперт Минздрава оценил данные о росте числа пациентов с ВИЧ

Имеющиеся данные уже сейчас позволяют прогнозировать к концу года сохранение устойчивого тренда по снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции в стране, которое сегодня находится на историческом минимуме, заявил специалист Мазус

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России наблюдается устойчивый тренд на уменьшение числа новых случаев ВИЧ-инфекции, заявил РБК главный внештатный специалист Минздрава России Алексей Мазус. Данные о том, что за пять месяцев в стране вырос этот показатель, носят только промежуточный характер, потому что в отношении «медленных» инфекций применяется годовой учет, пояснил он.

Он напомнил, что в соответствии с постановлением правительства от 08.04.2017 № 426 основным источником статистики по ВИЧ в стране является Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ФРВИЧ). «Его данные, основанные на использовании уникальных идентификаторов, позволяют формировать максимально объективные статистические показатели, как в разрезе отдельных регионов, так и по стране в целом, с исключением дублирования информации», — добавил эксперт.

При этом данные ФРВИЧ уже сейчас позволяют прогнозировать к концу 2025 года сохранение устойчивого тренда по снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции в стране, которое сегодня находится на историческом минимуме, считает Мазус.

Вместе с этим он признал, что ситуация по ВИЧ неоднородна от региона к региону, и в ряде субъектов динамика идет вразрез со среднероссийской статистикой.

Однако общая ситуация демонстрирует значимый результат комплексных усилий по борьбе с распространением ВИЧ даже на наиболее пораженных территориях, таких как Иркутская область, отмечает Мазус. Это достигнуто благодаря активному внедрению научно-обоснованных подходов, подчеркнул эксперт Минздрава.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что в нескольких регионах России фиксируется рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По его данным, локальные вспышки наблюдаются в Иркутской области, Хакасии и Республике Коми. В частности, в Хакасии показатель за восемь месяцев оказался на 11% выше данных аналогичного периода 2024 года, а в Коми за четыре месяца наблюдался прирост около 7%. При этом больше всего случаев заражения происходит половым путем, говорится в публикации.

Согласно данным Минздрава, рейтинг российских регионов по случаям заболеваемости ВИЧ в 2024 году возглавила Чукотка, где число инфицированных составило 79,1 на 100 тыс. населения, в Иркутской этот показатель меньше — 75,7, третья по списку — Самарская область с отметкой 73,7.

В декабре 2024 года директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что около 30 тыс. молодых человек трудоспособного возраста в России ежегодно умирают из-за ВИЧ. Эксперт тогда добавил, что на лечение инфицированных тратят около 70 млрд руб.