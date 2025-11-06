 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Внештатный эксперт Минздрава оценил данные о росте числа пациентов с ВИЧ

Инфекционист Мазус: в России наблюдается снижение числа новых случаев ВИЧ
Имеющиеся данные уже сейчас позволяют прогнозировать к концу года сохранение устойчивого тренда по снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции в стране, которое сегодня находится на историческом минимуме, заявил специалист Мазус
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России наблюдается устойчивый тренд на уменьшение числа новых случаев ВИЧ-инфекции, заявил РБК главный внештатный специалист Минздрава России Алексей Мазус. Данные о том, что за пять месяцев в стране вырос этот показатель, носят только промежуточный характер, потому что в отношении «медленных» инфекций применяется годовой учет, пояснил он.

Он напомнил, что в соответствии с постановлением правительства от 08.04.2017 № 426 основным источником статистики по ВИЧ в стране является Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ФРВИЧ). «Его данные, основанные на использовании уникальных идентификаторов, позволяют формировать максимально объективные статистические показатели, как в разрезе отдельных регионов, так и по стране в целом, с исключением дублирования информации», — добавил эксперт.

При этом данные ФРВИЧ уже сейчас позволяют прогнозировать к концу 2025 года сохранение устойчивого тренда по снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции в стране, которое сегодня находится на историческом минимуме, считает Мазус.
Вместе с этим он признал, что ситуация по ВИЧ неоднородна от региона к региону, и в ряде субъектов динамика идет вразрез со среднероссийской статистикой.

Однако общая ситуация демонстрирует значимый результат комплексных усилий по борьбе с распространением ВИЧ даже на наиболее пораженных территориях, таких как Иркутская область, отмечает Мазус. Это достигнуто благодаря активному внедрению научно-обоснованных подходов, подчеркнул эксперт Минздрава.

Число ВИЧ-инфицированных в России выросло на 40 тыс.
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Ранее телеграм-канал Baza писал, что в нескольких регионах России фиксируется рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По его данным, локальные вспышки наблюдаются в Иркутской области, Хакасии и Республике Коми. В частности, в Хакасии показатель за восемь месяцев оказался на 11% выше данных аналогичного периода 2024 года, а в Коми за четыре месяца наблюдался прирост около 7%. При этом больше всего случаев заражения происходит половым путем, говорится в публикации.

Согласно данным Минздрава, рейтинг российских регионов по случаям заболеваемости ВИЧ в 2024 году возглавила Чукотка, где число инфицированных составило 79,1 на 100 тыс. населения, в Иркутской этот показатель меньше — 75,7, третья по списку — Самарская область с отметкой 73,7.

В декабре 2024 года директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что около 30 тыс. молодых человек трудоспособного возраста в России ежегодно умирают из-за ВИЧ. Эксперт тогда добавил, что на лечение инфицированных тратят около 70 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Валерия Доброва
ВИЧ-инфицированные Минздрав статистика Россия
Материалы по теме
Стала известна доля ВИЧ-инфицированных среди поступающих в СИЗО
Общество
Гинцбург допустил вакцинацию «Спутником V» ВИЧ-инфицированных
Общество
В Минздраве заявили о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
«Фонд реновации» возглавил рейтинг по вводу жилья в России Недвижимость, 15:06
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34