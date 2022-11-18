Число ВИЧ-инфицированных в России выросло на 40 тыс.

C начала 2022 года число новых зарегистрированных больных ВИЧ в стране составило 40 тыс. при общем количестве 1,1 млн человек. К концу года их число может достичь 60 тыс. в том числе за счет беженцев и пациентов из новых регионов

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Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил РБК, что за восемь месяцев этого года число новых пациентов с ВИЧ в федеральном регистре (ФРВИЧ) составило 40 тыс. человек (по данным на 31 декабря 2021 года, в России было выявлено 1,56 млн случаев ВИЧ-инфекции и проживало 1,1 млн россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом; 425 тыс. умерли за весь период наблюдения).

По его оценке, к концу года их число может достигнуть минимум 60 тыс. человек в том числе за счет беженцев и пациентов из присоединенных к России регионов. По приблизительной оценке, основанной на распространенности этого заболевания, последний компонент может составить от 20 тыс. до 50 тыс. человек, или около 1% от численности лиц этих категорий, отметил Покровский.

В Роспотребнадзоре на запрос РБК не ответили.

РБК направил запросы в органы здравоохранения регионов, объявивших после начала российской специальной операции о готовности принять наибольшее число беженцев. В девяти регионах сообщили о постановке на учет примерно трех сотен ВИЧ-инфицированных из числа беженцев. Опрошенные РБК эксперты говорят, что пока рано судить о том, как это изменит нагрузку на региональные СПИД-центры, однако уверены, что качество их работы сохранится.

Сколько беженцев с ВИЧ встало на учет и во сколько обходится их терапия

В комитете здравоохранения Курской области сообщили, что на диспансерный учет поставлены 33 пациента с ВИЧ из числа беженцев, 20 из них были обеспечены препаратом «Генвоя» (кобицистат, тенофовир, элвитегравир, эмтрицитабин) от Gilead, на его закупку было направлено 1,6 млн руб. (примерно десять годовых курсов исходя из предельной зарегистрированной цены этого препарата в 14,3 тыс. руб.).

Минздрав Пензенской области сообщил о 46 беженцах с диагнозом ВИЧ, вставших на диспансерный учет и включенных в федеральный регистр. Они учтены в заявке на препараты на 2023 год, добавили там.

В Новосибирской области на учет по ВИЧ встали четыре беженца. В регионе не ожидают, что потребуются дополнительные закупки для их терапии.

Аналогичный ответ поступил из Бурятии, там на учет по ВИЧ встал только один человек.

В Калужской области сообщили о 25 ВИЧ-положительных из числа беженцев и сообщили без уточнения деталей, что их лечение проводится современными схемами.

Правительство Челябинской области сообщило о пяти пациентах с ВИЧ, им была назначена терапия в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава. Средств, выделенных из областного бюджета, достаточно для полного обеспечения антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ в регионе, заверили там.

Воронежский областной департамент здравоохранения не уточнил число ВИЧ-положительных, вставших на учет с начала спецоперации, но заверил, что «все граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины, прошли на базе Центра профилактики и борьбы со СПИДом лабораторное, инструментальное, рентгенологическое обследование, проконсультированы врачами-инфекционистами, при необходимости — узкими специалистами» и получают положенную терапию.

В Московской области на диспансерном учете находятся 62 человека с ВИЧ-инфекцией из числа переселенцев, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава. Все они обеспечены терапией в соответствии с ранее применяемыми схемами. В комментарии отмечается, что при оформлении гражданства РФ пациенты в плановом порядке ставятся под диспансерное наблюдение, вносятся в ФРВИЧ и обеспечиваются терапией в установленном порядке.

В Ростовской области, по сообщению регионального минздрава, поставлены на учет 137 человек с ВИЧ из числа беженцев. Они продолжают использовать те схемы терапии, которые им были назначены до переезда. На это выделено 3,6 млн руб.

В Белгородской, Владимирской, Самарской, Сахалинской областях, Приморском крае и Республике Крым не ответили на запросы РБК.

В фонде «СПИД.Центр» РБК сообщили, что беженцы с ВИЧ с начала специальной военной операции регулярно обращались за помощью, в последнее время таких обращений стало меньше. В общественном движении «Пациентский контроль», которое занимается мониторингом доступности терапии для пациентов с социально значимыми заболеваниями, сообщили, что с весны этого года получили 350 обращений о помощи в получении терапии через ресурсы helphiv.ru и pereboi.ru.

Почему ВИЧ-инфицированным не хватает льготных лекарств

Хотя число ВИЧ-инфицированных россиян последовательно растет, в 2022 году регионы снизили на 11% объем закупок препаратов из наиболее распространенных схем терапии от ВИЧ, подсчитали по запросу РБК в аналитическом агентстве Headway Company, осуществляющем мониторинг госзакупок в фармацевтическом секторе. В число таких схем, согласно клиническим рекомендациям Минздрава, входят препараты на основе ламивудина, тенофовира, эфавиренза и элсульфавирина и самого дорогого из них — долутегравира («Тивикай» от GlaxoSmithKline), предпочтительного компонента первой линии терапии, согласно рекомендациям ВОЗ. Всего на эти лекарства в январе—октябре госзаказчики потратили 1,87 млрд руб.

В целом закупки снизили 30 регионов, наиболее существенно — Камчатский край (-97,9%), Московская (-66,8%), Пензенская (-29,8%), Тюменская (-38,2%) и Новосибирская (-26,1%) области, которые совокупно потратили на ВИЧ-препараты 170,4 млн руб. против 504,3 млн руб. годом ранее. Одновременно нарастили закупки в 18 регионах, наиболее значительно в Свердловской (+658,5%), Тульской (+8395,9%), Челябинской (+137,8%) областях, Краснодарском крае (+454,6%) и Санкт-Петербурге (+33,5%) — совокупно до объема 386,9 млн руб. против 169,9 млн руб. годом ранее. В 27 регионах в этом году закупки не превышали 1 млн руб.

Пациентские организации просили Минздрав объявить дополнительные тендеры на долутегравир, однако пока подведомственный ему Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения этого не сделал.

В российском офисе GlaxoSmithKline РБК сообщили, что не получали от Минздрава предложений о дополнительных закупках, но продолжают поставлять препарат по региональным тендерам, не уточнив, какие из регионов объявляли дополнительные закупки. По оценкам общественного движения «Пациентский контроль» поставки долутегравира в регионы составили лишь половину от заявленной потребности. Представитель движения Юлия Верещагина подтвердила РБК, что в большинстве случаев обращавшиеся к ним за поддержкой ВИЧ-инфицированные из числа беженцев применяют комбинацию долутегравира, тенофовира и ламивудина.

В Минздраве в ответ на запрос РБК сообщили, что в этом году весь предусмотренный объем закупок препаратов на терапию ВИЧ и гепатитов В и С уже законтрактован.

Региональные закупки долутегравира снизились до 290,9 млн руб. (-48% год к году). В то же время дефицит препарата в региональных диспансерах уже привел к росту спроса на него в коммерческом сегменте почти в четыре раза, следует из расчетов маркетингового агентства DSM Group за три квартала этого года, произведенных по запросу РБК, — с января по сентябрь этого года было продано более 3,5 тыс. упаковок «Тивикая» на 29,6 млн руб. Выросли и продажи других препаратов первой линии: ламивудина — в 1,5 раза (11,2 млн руб.), тенофовира — почти в два раза (7,2 млн руб.), как и эфавиренза (1,3 млн руб.).

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что продажи средств для лечения ВИЧ в аптеках ежегодно сохраняются на низком уровне и кратный рост их продаж свидетельствует о дефиците в льготном сегменте. Вероятно, лекарства покупались небольшим числом пациентов за свой счет или при участии профильных некоммерческих организаций.