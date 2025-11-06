На Филиппинах выбрали «Мисс Земля». Фото

На Филиппинах прошел конкурс «Мисс Земля». Победительницей стала представительница Чехии Натали Пушкинова. Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 финалисток

Мисс Земля-2025 Натали Пушкинова из Чехии во время церемонии коронации, Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года (Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look ) Вари Нгамкам из Таиланда во время церемонии награждения «Мисс Земля-2025» в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года (Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look ) Участницы конкурса во время церемонии коронации «Мисс Земля-2025» в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года (Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look ) Мария Желяскова из Украины во время церемонии коронации «Мисс Земля-2025» в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года (Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look ) Натали Пушкинову из Чехии поздравляют другие кандидатки во время церемонии коронации «Мисс Земля-2025» в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года (Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look ) Мисс Земля-2025 Натали Пушкинова из Чехии выходит на сцену во время церемонии коронации, Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года (Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look )

В Маниле прошел конкурс красоты «Мисс Земля — 2025». В нем одержала победу Натали Пушкинова из Чехии. Корону ей возложила победительница прошлого года Джессика Лэйн из Австралии. Представительница Чехии во второй раз выиграла этот конкурс — в 2012 году титул «Мисс Земля» получила Тереза Файксова.

Звание «Мисс Земля Воздух» получила представительница Исландии Соллис Вала Иварсдоттир, «Мисс Земля Вода» — представительница Вьетнама Чинь Ми Ань, «Мисс Земля Огонь» — представительница Таиланда Вари Нгамкхам.

На титул «Мисс Земля» в этом году претендовали в общей сложности 78 конкурсанток. В топ-12 финалисток вошли представительница Украины Мария Железкова и представительница России Елизавета Гурьянова.

«Мисс Земля» проводится с 2001 года и является одним из крупнейших конкурсов красоты наряду с «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл». Согласно информации на сайте, «Мисс Земля» направлен на развитие индустрии конкурсов красоты «как эффективного инструмента повышения осведомленности об окружающей среде».

Конкурсантки соревнуются не только в красоте, но и знании вопросов экологии и защиты окружающей среды. Победительницы конкурса становятся представительницами ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете (ЮНЕП).