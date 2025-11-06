На Филиппинах выбрали «Мисс Земля». Фото
В Маниле прошел конкурс красоты «Мисс Земля — 2025». В нем одержала победу Натали Пушкинова из Чехии. Корону ей возложила победительница прошлого года Джессика Лэйн из Австралии. Представительница Чехии во второй раз выиграла этот конкурс — в 2012 году титул «Мисс Земля» получила Тереза Файксова.
Звание «Мисс Земля Воздух» получила представительница Исландии Соллис Вала Иварсдоттир, «Мисс Земля Вода» — представительница Вьетнама Чинь Ми Ань, «Мисс Земля Огонь» — представительница Таиланда Вари Нгамкхам.
На титул «Мисс Земля» в этом году претендовали в общей сложности 78 конкурсанток. В топ-12 финалисток вошли представительница Украины Мария Железкова и представительница России Елизавета Гурьянова.
«Мисс Земля» проводится с 2001 года и является одним из крупнейших конкурсов красоты наряду с «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл». Согласно информации на сайте, «Мисс Земля» направлен на развитие индустрии конкурсов красоты «как эффективного инструмента повышения осведомленности об окружающей среде».
Конкурсантки соревнуются не только в красоте, но и знании вопросов экологии и защиты окружающей среды. Победительницы конкурса становятся представительницами ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете (ЮНЕП).
