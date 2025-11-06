 Перейти к основному контенту
Общество
На Филиппинах выбрали «Мисс Земля». Фото

Появились фото победительницы конкурса «Мисс Земля»
На Филиппинах прошел конкурс «Мисс Земля». Победительницей стала представительница Чехии Натали Пушкинова. Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 финалисток

Мисс Земля-2025 Натали Пушкинова из Чехии во время церемонии коронации, Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Вари Нгамкам из Таиланда во время церемонии награждения &laquo;Мисс Земля-2025&raquo; в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Участницы конкурса во время церемонии коронации &laquo;Мисс Земля-2025&raquo; в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Мария Желяскова из Украины&nbsp;во время церемонии коронации &laquo;Мисс Земля-2025&raquo; в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Натали Пушкинову из Чехии поздравляют другие кандидатки во время церемонии коронации &laquo;Мисс Земля-2025&raquo; в городе&nbsp;Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Мисс Земля-2025 Натали Пушкинова из Чехии выходит на сцену во время церемонии коронации,&nbsp;Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Мисс Земля-2025 Натали Пушкинова из Чехии во время церемонии коронации, Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Вари Нгамкам из Таиланда во время церемонии награждения &laquo;Мисс Земля-2025&raquo; в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Участницы конкурса во время церемонии коронации &laquo;Мисс Земля-2025&raquo; в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Мария Желяскова из Украины&nbsp;во время церемонии коронации &laquo;Мисс Земля-2025&raquo; в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Натали Пушкинову из Чехии поздравляют другие кандидатки во время церемонии коронации &laquo;Мисс Земля-2025&raquo; в городе&nbsp;Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Мисс Земля-2025 Натали Пушкинова из Чехии выходит на сцену во время церемонии коронации,&nbsp;Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
Мисс Земля-2025 Натали Пушкинова из Чехии во время церемонии коронации, Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
(Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look )
Вари Нгамкам из Таиланда во время церемонии награждения «Мисс Земля-2025» в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
(Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look )
Участницы конкурса во время церемонии коронации «Мисс Земля-2025» в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
(Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look )
Мария Желяскова из Украины во время церемонии коронации «Мисс Земля-2025» в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
(Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look )
Натали Пушкинову из Чехии поздравляют другие кандидатки во время церемонии коронации «Мисс Земля-2025» в городе Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
(Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look )
Мисс Земля-2025 Натали Пушкинова из Чехии выходит на сцену во время церемонии коронации, Параньяке, Филиппины, 5 ноября 2025 года
(Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look )

В Маниле прошел конкурс красоты «Мисс Земля — 2025». В нем одержала победу Натали Пушкинова из Чехии. Корону ей возложила победительница прошлого года Джессика Лэйн из Австралии. Представительница Чехии во второй раз выиграла этот конкурс — в 2012 году титул «Мисс Земля» получила Тереза Файксова.

Звание «Мисс Земля Воздух» получила представительница Исландии Соллис Вала Иварсдоттир, «Мисс Земля Вода» — представительница Вьетнама Чинь Ми Ань, «Мисс Земля Огонь» — представительница Таиланда Вари Нгамкхам.

На титул «Мисс Земля» в этом году претендовали в общей сложности 78 конкурсанток. В топ-12 финалисток вошли представительница Украины Мария Железкова и представительница России Елизавета Гурьянова.

Титул «Мисс Россия — 2025» завоевала Анастасия Венза из Подмосковья
Общество
Анастасия Венза

«Мисс Земля» проводится с 2001 года и является одним из крупнейших конкурсов красоты наряду с «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл». Согласно информации на сайте, «Мисс Земля» направлен на развитие индустрии конкурсов красоты «как эффективного инструмента повышения осведомленности об окружающей среде».

Конкурсантки соревнуются не только в красоте, но и знании вопросов экологии и защиты окружающей среды. Победительницы конкурса становятся представительницами ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете (ЮНЕП).

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Филиппины Манила конкурс красоты Чехия
