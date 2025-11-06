 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Победительницу конкурса «Мисс Земля» выбрали на Филиппинах

В конкурсе красоты «Мисс Земля» победила представительница Чехии

Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля» 2025 года стала представительница Чехии. Трансляция церемонии объявления победителей шла на Youtube.

Конкурс проходил 5 ноября на Филиппинах.

Звание «Мисс Земля Воздух» получила представительница Исландии Соллис Вала Иварсдоттир;

«Мисс Земля Вода» стала представительница Вьетнама Тринх Май;

Титул «Мисс Земля Огонь» достался представительнице Таиланда Вари Нгамкхам.

В 2024 году победительницей конкурса стала Джессика Лэйн из Австралии.

Датчанка впервые победила на конкурсе «Мисс Вселенная»
Общество
Виктория Кьер Тейлвиг

Материал дополняется

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
