Победительницу конкурса «Мисс Земля» выбрали на Филиппинах
Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля» 2025 года стала представительница Чехии. Трансляция церемонии объявления победителей шла на Youtube.
Конкурс проходил 5 ноября на Филиппинах.
Звание «Мисс Земля Воздух» получила представительница Исландии Соллис Вала Иварсдоттир;
«Мисс Земля Вода» стала представительница Вьетнама Тринх Май;
Титул «Мисс Земля Огонь» достался представительнице Таиланда Вари Нгамкхам.
В 2024 году победительницей конкурса стала Джессика Лэйн из Австралии.
Материал дополняется
