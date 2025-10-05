 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Титул «Мисс Россия — 2025» завоевала Анастасия Венза из Подмосковья

Анастасия Венза
Анастасия Венза (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Победу в конкурсе «Мисс Россия — 2025» одержала 22-летняя представительница Московской области Анастасия Венза, сообщила пресс-служба конкурса. Помимо короны девушка получит 1 млн руб. и возможность представлять страну на международных мероприятиях.

Титулы первой и второй вице-мисс получили Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка.

Финал конкурса, в котором приняли участие 50 девушек со всей страны, прошел в субботу, 4 октября, в концертном зале «Барвиха Luxury Village», передает ТАСС.

В состав жюри конкурса вошли музыкант Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, стилист Игорь Кимяшов, обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002», певица и телеведущая Оксана Федорова, певица и «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова, модельер Игорь Чапурин, а также генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

Датчанка впервые победила на конкурсе «Мисс Вселенная»
Общество
Виктория Кьер Тейлвиг

В кастинге на конкурс «Мисс Россия — 2025» принимали участие более 200 девушек из 40 регионов страны.

В 2024 году титул «Мисс Россия» завоевала Валентина Алексеева из Чувашии.

Конкурс красоты «Мисс Россия» проводится с 1993 года, участвовать в нем могут незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 17 до 23 лет ростом от 173 см, говорится на сайте организаторов.

