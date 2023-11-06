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Ученые объяснили появление красного сияния в небе юга России

Жители юга России увидели красное полярное сияние
После вспышек на солнце на Земле возникла мощная магнитная буря, что и привело к появлению полярного сияния. На юге его увидели красным, поскольку таков цвет свечения на большой высоте

Ученые объяснили появление красного сияния в небе юга России
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Увидеть северное сияние на юге России оказалось возможно благодаря совпадению хороших метеорологических условий с геомагнитными, рассказал РБК член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович.

Кадры с красным свечением в небе южных регионов (Крыма, Ростовской, Воронежской областей, новых регионов) появились вечером накануне, 5 ноября. Институт прикладной физики зафиксировал в это время сильную магнитную бурю (уровень G3).

Петрукович отметил, что магнитные бури обычно прогнозируют после крупных вспышек на Солнце. В этот раз выброс был небольшой, но он «удачно долетел до Земли и вступил во взаимодействие с магнитным полем» планеты.

«На юге России была лучшая видимость. Полярное сияние было и на севере. Полярное сияние происходит в таком поясе, который называется «овал полярного сияния» и который находится обычно в северных широтах. Основной цвет полярного сияния в северных широтах — зеленовато-белый, может быть разноцветный, с красным. А красный цвет — это полярное сияние на больших высотах, они менее яркие. Где-то на 100 км они зеленые, а на 200–300 км красные» — рассказал Петрукович.

По его словам, красный цвет сияния на юге объясняется тем, что наблюдающие смотрят на север и видят его как бы сбоку, поэтому в поле зрения оказывается зона сияния, расположенная выше. В умеренных широтах явление также могли наблюдать, но, вероятно, этому не способствовали погодные условия. Пик магнитной бури пройден, добавил эксперт, сейчас она еще идет, но «меньшей амплитуды», чем была днем ранее.

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Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов отметил, что сияния возникают в случаях, когда уровень магнитной бури превышает G3. В этот раз это совпало с вечерним временем суток, что и позволило увидеть свечение.

«Прогноз был на шестое число, и магнитная буря должна была достигнуть уровня G2 максимум. Но неожиданно, пока необъяснимо почему, скорость движения заряженных частиц с 350 км/с ускорилась до 500 км/с. Все это привело к опережению событий почти на сутки, и мы были поставлены в такой ситуации в тупик. Ожидалось немного позже и послабее», — пояснил Иванов.

Иногда сияния происходят и днем, но тогда жители Земли не видят их, отметил он.

Иванов добавил, что произошедшее явление редкое, но вскоре настанет максимум солнечной активности в цикле (2025 год), поэтому магнитные бури будут происходить чаще. «Не всегда это вызовет возможность увидеть, так как чаще всего приходится на дневное время, либо уровень магнитной бури не столь сильный. Поэтому наблюдаться будет в основном в северной части», — отметил эксперт.

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Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Северное сияние Крым Ростовская область РАН
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