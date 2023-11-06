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Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле

В Институте прикладной геофизики зафиксировали на Земле магнитную бурю уровня G3

Ученые зарегистрировали сильную магнитную бурю во второй половине суток 5 ноября, следует из данных Института прикладной геофизики.

Уровень бури G3 — по шкале из пяти показателей это считается сильной бурей. G1 означает, что магнитная буря слабая, а G5 — экстремально сильная.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Они длятся от нескольких часов до нескольких суток.

Это явление влияет на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на здоровье — во время магнитных бурь у людей появляются проблемы с давлением, возможны тахикардия, бессонница и мигрень.

При заметном возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния. Так, вечером 5 ноября жители южных регионов — Крыма, Ростовской и Воронежской областей, а также новых регионов могли увидеть полярное сияние. Астроном Александр Иванов объяснил «Комсомольской правде», что это явление может длиться от пяти минут до получаса, оно однократное и очень редкое.

Теги
магнитная буря Северное сияние Солнце
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