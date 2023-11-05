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Общество ,  
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Жители южных регионов России увидели в небе красное полярное сияние

Причиной нетипичного для полярного сияния цвета стала сильная магнитная буря. Редкое явление могли наблюдать жители южных регионов страны

Фото: itsdonetsk / Telegram
Фото: podsl_kigi / VK
Фото: axaxaxaxxay / VK
Фото: sibay_one / VK
Фото: maksimusplayaofficial / VK
Фото: gorshkova_nata / VK
Фото: radpublic / VK

Сильная магнитная буря стала причиной полярного сияния на юге России. Красное свечение могли увидеть жители Крыма, Ростовской и Воронежской областей, а также новых регионов России.

Астроном Александр Иванов объяснил «Комсомольской Правде», что такое явление для юга страны очень редкое. «Полярное сияние возникает от протонных ударов по магнитосфере. Магнитные бури возникли недавно, с обеда 5 ноября. Продолжаются три часа подряд. Свечение как раз связано с этим. Фактически северное сияние, механизм такой же», — указал ученый.

Он отметил, что это явление может длиться от 5 минут до получаса, оно однократное и очень редкое. «В последующие дни магнитной бури красного неба над головой не будет», — добавил астроном.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Северное сияние юг России магнитная буря красный цвет
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