В обучении студентов задействуют элементы из «психологической копилки»

Минобрнауки разослало в вузы рекомендации по выстраиванию отношений со студентами для улучшения эффективности их учебной и внеурочной деятельности. Преподавателям рекомендуют способы из «психологической копилки»

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Минобрнауки направило в вузы «Навигатор молодежной политики и воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования» (документ есть в распоряжении РБК).

Как уточнили в министерстве, навигатор информирует о базовых механизмах реализации воспитательной деятельности в учебных учреждениях, но при этом носит рекомендательный характер. В документе сделан «акцент на моральной и психологической поддержке студентов». Цель создания навигатора — выработка единых подходов к организации воспитательной деятельности в вузах, пояснили в министерстве.

РБК направил запрос в Росмолодежь — принимало ли агентство участие в создании рекомендаций.

Как работать со студентами

Преподавателям для установления контакта со студентами рекомендуется обратиться к «психологической копилке» средств коммуникации, к которым относятся, например, секреты распознавания закрытости и доминирования, тревожности и уверенности, правила соблюдения личных границ, дистанции и размещения в пространстве, а также техники импровизации, «отзеркаливания», «малого разговора», эмоционального заражения, конструктивной критики, информационного диалога, релаксации, рефлексии и другие.

В рамках повышения учебной мотивации студентов в документе указываются и необходимые личностные качества преподавателя: он должен быть «доброжелательным, уравновешенным, уважительно относиться к своим ученикам, быть ответственным, тактичным».

Куратору курса рекомендуется проводить организацию работы в рамках социальной адаптации совместно с психологом и тьютором (специалист, который работает с самоопределением, самообразованием и самореализацией человека).

В документе, который изучил РБК, кураторам дают рекомендации по проведению различных психологических игр и упражнений, например:

«Человечки на дереве»

Студенту нужно найти и обвести на «дереве», на «ветвях» которого указаны различные персонажи, того человечка, который напоминает ему себя. Затем нужно найти и обвести человечка, которым бы студент хотел быть. Интерпретация результатов проводится исходя из того, какие позиции выбирает обучающийся, с положением какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное положение, есть ли между ними различия.

«Три М»

Студентам предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в течение семестра, и предложить одно действие, которое улучшит их работу в следующем.

«Функциональный дом»

Смысл упражнения: студенты задумываются над тем, какую функцию они выполняют в коллективе, осознают, что все они нужны в своем «доме», что способствует сплочению.

Преподавателям рекомендовано учить студентов «целеполаганию, планированию своего пути»: для этого предлагается использовать, например, техники по составлению «карты желаний» или построению «дерева целей».

На четвертом курсе кураторам рекомендуется проводить анализ и рефлексию академической успешности, состоящий из трех уровней: первый уровень — деятельностно-практический, то есть связанный с достижением значимых целей обучения, второй — психологический, отражающий субъективную удовлетворенность обучающегося процессом и результатом учебной деятельности, третий — ментально-аксиологический, предполагающий соотнесение обучающимся результатов учебной деятельности с «нравственными путями достижения успеха».

Как сейчас вузы работают со студентами

В «Навигаторе» отмечается, что каждый студент может претендовать на психологическую, социальную или педагогическую помощь. В каждом вузе должен быть отдел психологической поддержки, студенческий профком, отдел по молодежной политике, международный отдел, отдел по трудоустройству и центр управления молодежными проектами, следует из документа.

Во многих вузах психологические службы и центры поддержки студентов работают уже сейчас. Как пояснили РБК в университете имени Кутафина (МГЮА), в его Центре социальной и психологической поддержки работают три психолога, которые оказывают студентам помощь в формате проведения индивидуальных и групповых встреч, организовывают различные тренинги и мастер-классы, проводят психологическую диагностику. Психологи есть и в РЭУ им. Плеханова, и в Московской финансово-юридической академии (МФЮА). В академии уточнили, что психологическая служба в вузе начала свою работу, «когда COVID-19 получил свое распространение, и особенно активное развитие — в момент начала специальной военной операции: тогда ее укрепили Ситуативным центром, акцент в деятельности которого сделан на помощи студентам, оказавшимся в непростой ситуации».

В МФЮА отметили, что, несмотря на наличие психологов в университете, базовые знания у преподавателей по возрастной психологии, которые они обретают еще в ходе получения образования, помогают им быстрее находить подход к студентам, мотивировать их посещать занятия и готовиться к ним, успешнее осваивать рабочую программу.

Нужна ли студентам психологическая поддержка В 2020 году ученые МГУ, Психологического института РАН и Казанского федерального университета провели исследование психического состояния обучающихся на фоне пандемии COVID-19. Ученые пришли к выводу, что в первые дни распространения COVID-19 в России, но до введения мер сдерживания и во время принятия жестких мер по сдерживанию первой волны пандемии студенты испытывали высокий уровень депрессии, тревоги и стресса. Согласно результатам проведенного в июне 2022 года исследования социологической компании Russian Field, в котором приняли участие 1362 респондента, около трети российских студентов (34,4%) признались, что испытывают психологические проблемы, примерно столько же (34,3%) заявили, что такие сложности есть у их друзей и родственников. Из статьи «Исследование учебного стресса обучающихся современных российских вузов и меры его профилактики», следует, что в межсессионный период в среднем уровень стресса у первокурсников составляет пять баллов по десятибалльной шкале, в период сессии — семь баллов.

Какие факторы влияют на мотивацию студентов

В беседе с РБК психолог Центра социальной и психологической поддержки МГЮА Ксения Позднякова отметила, что мотивация в целом и в частности учебная имеет свойство колебаться по разным причинам. Например, иногда у студентов-первокурсников снижается мотивация ходить в университет из-за того, что ожидания от студенческой жизни не совпали с реальностью. У студентов старших курсов может снижаться мотивация в связи с разочарованием в профессии. И наоборот, мотивация может повышаться по независящим непосредственно от процесса обучения причинам — нравится заниматься внеучебной активностью или сложился приятный коллектив в группе, пояснила она. По словам психолога МГЮА, помочь сохранению мотивации может поддержание интереса к предмету и выбранной профессии — привлечение действующих экспертов к обучению и разбор реальных кейсов, практическая отработка навыков и возможность «попробовать себя в деле», чтобы почувствовать, каково это — быть специалистом в своей сфере.

Профессор кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Полтарыхин напоминает, что эффективность процесса обучения зависит от множества дидактических и психологических факторов. Одним из таких факторов, по его словам, является коммуникативное взаимодействие, которое складывается между преподавателем и студентами. От выбранного преподавателем стиля поведения зависит не только то, какие взаимоотношения сложатся у него со студентами, но и отношение студентов к получению знаний и непосредственно к самому образовательному процессу, подчеркнул он. Планируя задействовать различные техники и приемы мотивации в образовательном процессе, необходимо помнить, что они столь же не универсальны, сколь многообразны сами мотивы к обучению у студентов. Иными словами, лучше всего работает индивидуальный подход, добавил Полтарыхин.