Число жертв крушения самолета в Танзании выросло до 19

По уточненным данным, на борту были 39 пассажиров и четыре члена экипажа

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Не менее 19 человек погибли при падении пассажирского самолета в Танзании, сообщил премьер-министр страны Кассим Маджалива, передает Reuters. Ранее было известно о трех жертвах.

Самолет крупнейшей танзанийской частной авиакомпании Precision Air потерпел крушение утром 6 ноября. Он направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу на северо-западе страны. Борт рухнул в озеро Виктория, пытаясь приземлиться в аэропорту.

Изначально Tanzania Business Insight сообщала, что на борту были 53 человека. Позже издание Citizen уточнило, что там были два пилота, два бортпроводника и 39 пассажиров — всего 43 человека.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за осадков и плохой погоды. Как сообщили в полиции, самолет начал падать в озеро, когда находился на высоте 100 м. После крушения дождь прекратился, и спасатели смогли добраться до места происшествия.

Би-би-си со ссылкой на очевидцев передает, что после того, как самолет оказался в воде, местные рыбаки подплыли к нему и смогли спасти некоторых пассажиров через открытый задний люк.