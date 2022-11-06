Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании. Фоторепортаж

Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air рухнул в озеро Виктория в Танзании, пытаясь приземлиться в аэропорту Букоба на северо-западе страны. Precision Air — крупнейшая частная авиакомпания Танзании.

На борту находились четыре члена экипажа и 49 пассажиров. За штурвалом находился Бурухани Рубага, опытный летчик, модель самолета — ATR42-500.



Согласно предварительным данным, самолет упал из-за осадков и плохой погоды, считают в местной полиции.

