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Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании

В Танзании в озеро рухнул пассажирский самолет с 53 людьми на борту
На борту находились 53 человека, среди них 49 — пассажиры, информации о погибших нет. В полиции считают, что самолет упал из-за плохой погоды

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Пассажирский самолет упал в танзанийское озеро Виктория при попытке приземлиться в аэропорту Букоба на северо-западе страны, передает CNN со ссылкой на авиакомпанию Precision Air.

По предварительным данным, на борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа, передает Tanzania Business Insight. На место происшествия была направлена спасательная команда. Спасено 15 человек, пишет Reuters.

Портал пишет, что самолет направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу, рейс PW 494. Капитан самолета — Бурухани Рубага, опытный летчик, который проработал в авиакомпании более 20 лет. Самолету 12 лет, его модель — ATR42-500.

Причиной крушения стала плохая погода из-за дождей в регионе, следует из предварительной информации, рассказал телеканалу TBC глава местной полиции Уильям Мвампагале.

Precision Air — крупнейшая частная авиакомпания Танзании.

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В марте пассажирский самолет Boeing 737 упал на юге Китая, на борту находились 132 человека. Борт следовал рейсом MU573 из Куньмина в Гуанчжоу. Он пересек воздушное пространство Гуанчжоу и начал резко снижаться. В тот момент диспетчеры попытались связаться с экипажем, однако не получили ответа. Погибли все находившиеся на борту.


 

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