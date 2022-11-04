В Махачкале экстренно сел подавший сигнал бедствия самолет из Грозного

В Махачкале экстренно сел самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Грозный — Москва и подавший во время полета сигнал бедствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Самолет Utair рейсом Грозный — Москва подал сигнал бедствия вскоре после вылета, пролетая над Каспийским морем. Затем он развернулся и изменил курс на Махачкалу», — рассказал собеседник агентства.

Как уточняет «Интерфакс», экипаж пассажирского лайнера Boeing 737 изначально запросил возвращение в аэропорт вылета, но затем снизил лайнер и продолжил полет на минимальной высоте.

В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Махачкалы. Сейчас устанавливаются причины подачи сигнала бедствия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Сочи в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за появления трещины на лобовом стекле. Борт успешно приземлился в Сочи.

За день до этого, 2 ноября, у самолета A320 «Уральских авиалиний» при посадке в аэропорту Иркутска лопнули четыре задних колеса. На борту находились 70 пассажиров и пять членов экипажа.