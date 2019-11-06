Нидерландские СМИ сообщили о возможном угоне самолета

По некоторым данным, речь идет о рейсе с сообщением Амстердам — Мадрид. На место прибыла военная полиция, один из терминалов полностью закрыт. Пассажиры покинули самолет и находятся в аэропорту

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Голландская военная полиция заявила, что расследует подозрительную ситуацию на борту самолета в аэропорту Амстердама. «В настоящее время мы расследуем подозрительную ситуацию на борту самолета», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Нидерландское издание Telegraaf со ссылкой на несколько источников уточняет, что сообщалось об «угоне» самолета. Речь, по данным источников, идет о рейсе UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид. Сообщается, что терминал D аэропорта полностью закрыт. CNN добавляет, что в аэропорту звучал сигнал тревоги.

«Пассажиры и экипаж благополучно покинули борт самолета и находятся в аэропорту. Расследование продолжается», — говорится в новом сообщении военной полиции.

Аэропорт в столице Нидерландов является третьим по загруженности в Европе после лондонского аэропорта Хитроу и парижского аэропорта имени Шарля де Голля.