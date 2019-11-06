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Заподозренного в причастности к убийству главы центра «Э» отпустили
Задержанный утром уроженец Ингушетии не имел никакого отношения к преступлению. Серьезных претензий к нему не оказалось. Убийство начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии произошло в Москве 2 ноября
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Задержанного в Москве мужчину, который подозревался в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ибрагима Эльджаркиева, отпустили. Как сообщает агентство ТАСС, проверка не подтвердила его причастность к тяжкому преступлению. Об этом также сообщает телеканал РЕН ТВ.

Задержанных по делу об убийстве пока нет, уточнил источник ТАСС.

Telegram-канал Mash указывает, что уроженца Ингушетии Алихана Осканова утром в среду задерживали сотрудники ФСБ в районе Сокольники. Как сообщал источник агентства «Интерфакс», было предположение, что мужчина в момент убийства находился на месте происшествия.

Однако уже в ходе допроса выяснилось, что он не имеет никакого отношения к убийству, а единственной претензией правоохранительных органов к нему является нарушение миграционного законодательства, сообщает Mash. Алихана Осканова отпустили «после беседы», уточняет Telegram-канал «112».

О задержании мужчины по подозрению в участии в убийстве ранее сообщали источники РБК, ТАССа и «Интерфакса».

Общество
Полицейские установили возможного убийцу главы центра «Э» Ингушетии

Возглавлявший центр «Э» в Ингушетии Эльджаркиев был убит вместе с братом на юго-западе Москвы 2 ноября. Преступник выстрелил в них несколько раз с близкого расстояния, после чего скрылся. Задержать его по горячим следам не удалось.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве ранее рассказывал о том, что подозреваемым в убийстве является некий Курейш Картоев, который уехал из Москвы на автобусе в Хасавюрт, а в настоящее время может скрываться на территории Ингушетии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: убийство, Ингушетия
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