Главу Минздрава Подмосковья освободили от должности

В ведомстве заявили, что это было сделано по ее просьбе. Новым министром стала Екатерина Огнева, пришедшая в Минздрав в начале октября

Татьяна Мухтасарова (Фото: mosoblduma.ru)

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова освобождена от занимаемой должности, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там объяснили, что это произошло в связи с «досрочным добровольным сложением с себя полномочий».

О том, что Мухтасарова покинула свой пост, издание Vademecum сообщало еще 16 октября со ссылкой на источники, близкие к правительству Подмосковья. Тогда же указывалось, что и.о. министра стала Екатерина Огнева, которая стала заместителем Мухтасаровой за неделю до этого.

Власти Подмосковья информацию о замене Мухтасаровой не комментировали. При этом в сообщении от 25 октября на сайте ведомства о вручении почетных наград врачам и.о. министра была названа Огнева.

Мухтасарова возглавляла Минздрав Подмосковья с июня этого года.

Огнева в 2010–2015 годах была заместителем главы Серпухова, а до последнего времени являлась заместителем директора в областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского.