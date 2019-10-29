Россия подарила Таджикистану оружие на ₽320 млн

Вооруженные силы России безвозмездно передали армии Таджикистана военную технику и вооружение на общую сумму около 320 млн руб. Об этом пишет ТАСС.

Церемония передачи техники прошла в Душанбе на аэродроме Гиссар после завершения совместных учений стран-участниц ОДКБ «Нерушимое братство-2019».

В список техники, переданной Таджикистану, вошли радиолокационная станция для контроля за использованием воздушного пространства, модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

По словам командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина, который присутствовал на церемонии, переданная военная техника послужит укреплению безопасности в регионе и увеличит боевой потенциал Таджикистана. «Сегодня <...> военно-политическая ситуация на центральноазиатском стратегическом направлении во многом определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам», — отметил он.

Лапин также добавил, что Россия рассматривает Таджикистан как ключевого союзника в Центрально-Азиатском регионе и оказывает содействие в укреплении его боевого потенциала в рамках программы модернизации национальных вооруженных сил.