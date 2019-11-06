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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Блокировка сотовой связи в колониях, у большинства россиян нет сбережений на пенсию, Трампа попросили отменить пошлины на виски, новый способ кражи данных из банков; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Дмитриенко Мария / ТАСС

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Коллегия министерства поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В январе—августе текущего года таких преступлений, а также в сфере компьютерной информации стало больше на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

  • В Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому руководители исправительных учреждений смогут отключать определенные номера от сети для борьбы с дистанционным мошенничеством.
  • По словам депутата Александра Хинштейна, ежегодно в учреждениях уголовно-исправительной системы изымают около 60 тыс. телефонов.
  • Эффективнее не расследовать уже совершенные преступления, а обезвреживать преступные группы. Поэтому вопрос блокировки сигнала сотовой связи в исправительных учреждениях актуален: большинство мошеннических звонок совершается именно оттуда, уверяет руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин.

Большинство россиян не сделали сбережений на пенсию

Большинство жителей крупных городов (75,5%) не откладывают сбережений на будущую пенсию. Подобная модель не меняется с возрастом, следует из опроса Райффайзенбанка.

  • Регулярно откладывают деньги на пенсию только 8,3% респондентов, еще 16,3% делают это периодически, когда у них появляются свободные деньги.
  • Хотели бы сберегать средства для жизни после достижения пенсионного возраста 40% опрошенных, но у них нет для этого финансовой возможности.
  • Треть респондентов (34,5%) считают, что половину или бóльшую часть их доходов на пенсии будет составлять страховая пенсия по старости, которую выплачивает государство. Из них 7% рассчитывают только на выплаты от государства.

Джонсон попросил Трампа отменить пошлины на машины и виски

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту США Дональду Трампу отменить пошлины на британские товары.

  • Такую просьбу он высказал в ходе телефонного разговора; речь идет в том числе о тарифах на автомобили и шотландский виски.
  • Стороны выступают за укрепление «особых взаимоотношений», в частности через соглашение о свободной торговле, как только Великобритания выйдет из ЕС.
  • В мае США отложили введение 25% пошлин на автомобили из Евросоюза. Вашингтон должен принять решение до 14 ноября, в Брюсселе обещали ответить в случае установки новых тарифов.

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом способе кражи данных из банков

Мошенники приглашают сотрудников банков пройти аттестацию, просят ввести логин и пароль от рабочей почты и таким образом получают доступ к переписке, в которой могут быть личные данные клиентов финансовых организаций.

  • У сотрудников банков может возникнуть ощущение, что речь идет об обязательной проверке.
  • Жертв мошенников просят авторизоваться на фейковом HR-портале; масштаб атак на основе полученной информации зависит от того, что злоумышленникам удалось найти в почте.
  • Фишинг остается одним из главных факторов, которые способствовали успешным атакам на банки с целью кражи персональных данных, следует из отчета подразделения ЦБ по кибербезопасности «ФинЦЕРТ».
Автор: Константин Нагаев
Теги: сотовая связь
Материалы по теме
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Технологии и медиа
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Экономика
Джонсон попросил Трампа отменить пошлины на шотландский виски
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