Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Блокировка сотовой связи в колониях, у большинства россиян нет сбережений на пенсию, Трампа попросили отменить пошлины на виски, новый способ кражи данных из банков; главные новости — в обзоре РБК

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МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Коллегия министерства поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В январе—августе текущего года таких преступлений, а также в сфере компьютерной информации стало больше на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

В Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому руководители исправительных учреждений смогут отключать определенные номера от сети для борьбы с дистанционным мошенничеством.

По словам депутата Александра Хинштейна, ежегодно в учреждениях уголовно-исправительной системы изымают около 60 тыс. телефонов.

Эффективнее не расследовать уже совершенные преступления, а обезвреживать преступные группы. Поэтому вопрос блокировки сигнала сотовой связи в исправительных учреждениях актуален: большинство мошеннических звонок совершается именно оттуда, уверяет руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин.

Большинство россиян не сделали сбережений на пенсию

Большинство жителей крупных городов (75,5%) не откладывают сбережений на будущую пенсию. Подобная модель не меняется с возрастом, следует из опроса Райффайзенбанка.