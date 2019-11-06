Джонсон попросил Трампа отменить пошлины на европейские автомобили

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора попросил президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на экспорт европейских автомобилей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Белого дома.

Кроме того, Джонсон призвал американского президента отменить тарифы на британские товары, в том числе шотландский виски.

«Два лидера еще раз подтвердили свою приверженность укреплению особых взаимоотношений посредством прочного двустороннего соглашения о свободной торговле, как только Великобритания покинет ЕС», — говорится в тексте.

В мае 2019 года Вашингтон согласился перенести увеличение пошлин до 25% на автомобили Евросоюза на полгода. Решение о тарифах Белый дом должен будет принять к 14 ноября. В свою очередь, Евросоюз пригрозил США принять ответные меры в случае введения пошлин. Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что дополнительными тарифами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд.