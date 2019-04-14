Автомобилисты назвали критерии оценки надежности машин

Россияне оценивают надежность машин, ориентируясь на публикации в специализированных автомобильных изданиях. Это следует из опроса, проведенного журналом «За рулем».

Таким способом надежность оценивают 41% опрошенных. При этом 27% респондентов рассказали, что учитывают собственный опыт. Согласно опросу, на марку автомобиля ориентируются 10% россиян, а к мнению друзей и знакомых прислушиваются еще 10%.

В то же время 9% автомобилистов ответили, что ориентируются на таксистов. При этом некоторые россияне ориентируются на цену машины, раскрученность бренда и мнения деятелей шоу-бизнеса — по 1%.

Издание проводило опрос с 8 по 11 апреля. В нем приняли участие более 3,9 тыс. человек.