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Страховщики сравнили шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
Страховщики предложили в четыре раза повысить страховые тарифы на вертолетные перевозки. Шансы выжить при крушении вертолета гораздо ниже, чем при авариях с водным и наземным общественным транспортом
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вертолеты — самый опасный вид транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП), следует из статистики, которую представил Национальный союз страховщиков ответственности. Тарифы на страхование вертолетных перевозок необходимо повысить в четыре раза, заявила журналистам вице-президент союза Светлана Гусар.

В статистике учитывались автобусы, троллейбусы, трамваи, железнодорожный и водный транспорт, а также воздушный, в основном вертолеты. Крупные авиакомпании в основном страхуются по международным договорам и страховку ОСГОП могут не покупать, если лимиты по международным договорам выше, чем по ней. Автомобили не попадают под этот вид страхования, поэтому в статистике не учитываются.

Шансы выжить в вертолете при крушении составляют 50 на 50, отметила Гусар: соотношение погибших и раненых в происшествиях с этими машинами, по данным НССО, составляет один к одному. При аварии морского или речного судна на одного погибшего приходится 13 раненых, автобуса — 26, в случае крушения поезда — 44, троллейбуса — 46. Самые высокие шансы выжить у пассажиров трамвая: при его крушении на одного погибшего приходится 115 раненых.

В 2013–2019 годах на 1 млн пассажиров вертолетов приходилось 12,93 потерпевшего, сообщила Гусар. Вторым по опасности оказался водный транспорт, однако там на 1 млн пассажиров пришлось 1,94 потерпевшего. Далее следуют автобусы (0,29 потерпевшего на 1 млн перевезенных), железнодорожный транспорт (0,26), троллейбусы (0,12) и трамваи (всего 0,06).

Из-за высокой аварийности страховать вертолеты по ОСГОП нужно по отдельному тарифу, считает Гусар: сейчас самолеты и вертолеты страхуются по единым тарифам: от 15,53 до 29,73 руб. за одного перевезенного пассажира. После разделения тарифы для страхования вертолетов можно будет повысить, а самолетов — немного снизить, поскольку у них аварийность ниже, уточнил заместитель генерального директора «АльфаСтрахования» по авиастрахованию Илья Кабачник.

Причины крушений

Ключевые причины происшествий с вертолетами, по данным страховщиков, заключаются в том, что пилот отвлекается во время пилотирования и оказывается вовремя не готов перейти к полету по приборам или выполняет полет при плохой погоде и малой видимости, особенно в случае ВИП-перевозок. Среди других причин — столкновения с проводами ЛЭП, перегрузы, слишком долгий поиск потерпевших, бедствие судов.

Что делать с аварийностью авиации

Чтобы повысить безопасность, необходимо внедрить рекомендации Международной организации гражданской авиации по безопасности полетов, развивать систему добровольных сообщений об инцидентах, а также внедрять рекомендации по результатам расследования авиапроисшествий, считают страховщики.

В последние годы реакция на авиапроисшествия, по словам Кабачника, сводилась к закрытию небольших авиакомпаний. Но три из четырех самых убыточных для страхового рынка происшествий за последний год произошли с судами ведущих авиакомпаний, которые вместе перевозят 75% пассажиров, — это столкнувшийся с чайками в «Жуковском» самолет «Уральских авиалиний», сгоревший в аэропорту Шереметьево лайнер «Аэрофлота», выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи и загоревшийся Boeing авиакомпании Utair.

Нужно не криминализировать расследования авиапроисшествий, а направить их на предотвращение инцидентов, убежден Кабачник, иначе «все превращается не в разговор о том, как избежать таких происшествий в дальнейшем, а в пошлую формулу о том, что чистосердечное признание смягчает вину». По его мнению, уголовное обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 повлияло на безопасность полетов в худшую сторону.

В 2008 году в России была принята государственная программа безопасности полетов гражданской авиации, но в 2015 году она завершилась, и с тех пор в России такой программы нет, отметил Кабачник. По его мнению, работа велась на уровне отдельных ведомств: одно отвечает за технику, другое — за аэродромы, авиакомпании подчиняются Минтрансу. Нужна комплексная деятельность, направленная на управление безопасностью полетов, подытожил эксперт.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: страхование, вертолеты, пассажиры
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