Страховщики сравнили шансы выжить в авариях на разных видах транспорта

Страховщики предложили в четыре раза повысить страховые тарифы на вертолетные перевозки. Шансы выжить при крушении вертолета гораздо ниже, чем при авариях с водным и наземным общественным транспортом

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вертолеты — самый опасный вид транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП), следует из статистики, которую представил Национальный союз страховщиков ответственности. Тарифы на страхование вертолетных перевозок необходимо повысить в четыре раза, заявила журналистам вице-президент союза Светлана Гусар.

В статистике учитывались автобусы, троллейбусы, трамваи, железнодорожный и водный транспорт, а также воздушный, в основном вертолеты. Крупные авиакомпании в основном страхуются по международным договорам и страховку ОСГОП могут не покупать, если лимиты по международным договорам выше, чем по ней. Автомобили не попадают под этот вид страхования, поэтому в статистике не учитываются.

Шансы выжить в вертолете при крушении составляют 50 на 50, отметила Гусар: соотношение погибших и раненых в происшествиях с этими машинами, по данным НССО, составляет один к одному. При аварии морского или речного судна на одного погибшего приходится 13 раненых, автобуса — 26, в случае крушения поезда — 44, троллейбуса — 46. Самые высокие шансы выжить у пассажиров трамвая: при его крушении на одного погибшего приходится 115 раненых.

В 2013–2019 годах на 1 млн пассажиров вертолетов приходилось 12,93 потерпевшего, сообщила Гусар. Вторым по опасности оказался водный транспорт, однако там на 1 млн пассажиров пришлось 1,94 потерпевшего. Далее следуют автобусы (0,29 потерпевшего на 1 млн перевезенных), железнодорожный транспорт (0,26), троллейбусы (0,12) и трамваи (всего 0,06).

Из-за высокой аварийности страховать вертолеты по ОСГОП нужно по отдельному тарифу, считает Гусар: сейчас самолеты и вертолеты страхуются по единым тарифам: от 15,53 до 29,73 руб. за одного перевезенного пассажира. После разделения тарифы для страхования вертолетов можно будет повысить, а самолетов — немного снизить, поскольку у них аварийность ниже, уточнил заместитель генерального директора «АльфаСтрахования» по авиастрахованию Илья Кабачник.