«Роскосмос» опубликовал видео аварии «Союза»

«Роскосмос» опубликовал видеозапись, сделанную с ракеты «Союз-ФГ» во время ее неудачного запуска 11 октября

Видео: Роскосмос

На видеозаписи, которая была сделана камерой, установленной на ракете «Союз-ФГ», можно увидеть весь ее полет, начиная с отрыва от стартовой площадки на космодроме Байконур. Спустя две минуты, когда ракета находилась уже достаточно далеко от земли, происходит взрыв, после которого в разные стороны летят части второй ступени.

Ранее,1 ноября,​ председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов рассказал о причинах случившегося. Он объяснил, что из-за повреждения при сборке ракеты на Байконуре одного из датчиков не открылась крышка сопла увода бака окислителя. В результате один из боковых блоков ударил носовой частью центральный блок в районе бака горючего. Итогом стал взрыв.

При этом в «Роскосмосе» подчеркнули, что система аварийного спасения сработала в соответствии с заложенной логикой, а экипаж действовал в соответствии с требованиями бортовой инструкции и указаниями Центра управления полетами.

Авария ракеты «Союз-ФГ» стала первой в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет. Направлявшиеся к МКС россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг остались живы. Капсула с ними вовремя отделилась от носителя и приземлилась в казахстанской степи.