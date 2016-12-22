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Рогозин анонсировал новую концепцию освоения Луны
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Рогозин анонсировал новую концепцию освоения Луны
Технологии и медиа, 10:07
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Рогозин анонсировал новую концепцию освоения Луны

Российская академия наук (РАН) и Научно-технический совет «Роскосмоса» в течение двух недель должны представить концепцию освоения Луны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«В ближайшие две недели они должны выйти на нас и представить свое видение работ по Луне», — сказал он. Как уточнил Рогозин, задача России более масштабная, чем у Соединенных Штатов в 1970-е годы: предстоит не просто высадиться на Луне, но создать там полноценную посещаемую базу.

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В начале октября глава «Роскосмоса» говорил, что Россия в ближайшие годы получит доступ к лунной орбите, возможный без новых пилотируемых кораблей, а только при помощи ракеты «Ангара» и кораблей «Союз». В сентябре в госкорпорации заявляли, что Россия рассматривает проект по созданию на поверхности Луны научной станции, в котором могут принять участие США и БРИКС. Это может быть как полностью российская программа, так и международная.

Теги: Луна , Дмитрий Рогозин , «Роскосмос»
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