«Лента» прекратит сотрудничество с производителем Vanish и Calgon
«Группа Лента» прекращает сотрудничество с компанией Reckitt, производящей пятновыводители Vanish, средства для удаления засоров Tiret, средства для защиты стиральных машин от накипи Calgon и освежители воздуха Air Wick. Об этом сообщается в телеграм-канале ретейлера.
«Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества», — говорится в сообщении.
Условия, которые предлагает поставщик, вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20%, чтобы обеспечить рыночную цену, заявили в торговой сети.
Продукцию Reckitt планируется заменить отечественными товарами, «которые аналогичны по качеству и при этом обеспечивают справедливую стабильную цену для покупателя».
Reckitt — британский производитель, специализирующийся на продуктах для здоровья, гигиены и питания. Продукция компании представлена почти в 200 странах и включает в себя также средства для стирки Dosia, средства от акне Clearasil, презервативы и средства для интимной гигиены Durex, средства для депиляции Veet и другие товары. В «Группе Лента» не уточнили, какая именно продукция Reckitt перестанет поставляться в магазины.
В конце июля ретейлер X5 остановил закупку части продукции, которую производит «дочка» американской компании Mars в России. Причиной стало несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Приостановка отгрузок затронула товары в категории шоколадных батончиков, конфет (весовые, фасованные и в наборах), драже и жевательной резинки.
