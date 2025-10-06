 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Лента» прекратит сотрудничество с производителем Vanish и Calgon

«Лента» заявила, что Reckitt предлагает нецелесообразные условия, вынуждающие компанию работать с отрицательной наценкой. Ретейлер заявил о прекращении сотрудничества с поставщиком Vanish, Calgon и Air Wick
«Лента» LENT ₽1 806 +1,57% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Группа Лента» прекращает сотрудничество с компанией Reckitt, производящей пятновыводители Vanish, средства для удаления засоров Tiret, средства для защиты стиральных машин от накипи Calgon и освежители воздуха Air Wick. Об этом сообщается в телеграм-канале ретейлера.

«Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества», — говорится в сообщении.

Условия, которые предлагает поставщик, вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20%, чтобы обеспечить рыночную цену, заявили в торговой сети.

Продукцию Reckitt планируется заменить отечественными товарами, «которые аналогичны по качеству и при этом обеспечивают справедливую стабильную цену для покупателя».

Reckitt — британский производитель, специализирующийся на продуктах для здоровья, гигиены и питания. Продукция компании представлена почти в 200 странах и включает в себя также средства для стирки Dosia, средства от акне Clearasil, презервативы и средства для интимной гигиены Durex, средства для депиляции Veet и другие товары. В «Группе Лента» не уточнили, какая именно продукция Reckitt перестанет поставляться в магазины.

В конце июля ретейлер X5 остановил закупку части продукции, которую производит «дочка» американской компании Mars в России. Причиной стало несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Приостановка отгрузок затронула товары в категории шоколадных батончиков, конфет (весовые, фасованные и в наборах), драже и жевательной резинки.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

