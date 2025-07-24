Владелец «Пятерочки» остановил поставку Snickers и Twix в свои магазины

Магазины «Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки шоколадных батончиков и жвачки от Mars — ретейлер счел цены завышенными. Запасов Snickers у касс хватит до сентября, потом их заменят аналоги. В Mars заявили о поиске решения

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Крупнейший российский ретейлер X5 остановил закупку части продукции, которую производит «дочка» американской компании Mars в России, рассказал источник РБК, близкий к компании. Отгрузки, по его словам, фактически остановились по состоянию на среду 23 июля.

В пресс-службе X5 подтвердили, что приняли решение остановить отгрузки продукции Mars в свои магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Причина — несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования».

Приостановка отгрузок коснулась товаров в категории шоколадных батончиков, конфет (весовые, фасованные и в наборах), драже и жевательной резинки, перечисляет представитель X5. Запасов продукции хватит примерно на два месяца, а затем владелец торговых сетей планирует заменить ее аналогами. «Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей», — отметили в X5.

Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Компания выпускает и продает в России шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley's. По данным рейтинга аналитической компании NTech-500, у брендов компании высокие продажи в группе «прикассовая кондитерка». Например, на шоколадные батончики Snickers в этой группе в 2024 году приходилось 10,4% всех продаж в денежном выражении. Бренд был на втором месте после Kinder, который производит итальянская компания Ferrero (10,6%). На четвертом месте группы располагался Orbit — 5%, на пятом месте M&M’s — те же 5%. Шестое место по продажам занимал Twix с долей 4,3%.

В пресс-службе российского офиса Mars приостановку отгрузок кондитерской продукции подтвердили. Но поставки кормов для животных (Mars выпускает марки Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin) продолжаются, уточнил источник РБК в компании.

В ходе переговоров сторонам не удалось достичь «взаимоприемлемых договоренностей», отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества, заявил представитель X5. «Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли», — пояснил представитель ретейлера.

В X5 подчеркнули, что в условиях высокой чувствительности потребителей к цене считают искусственное повышение стоимости товаров недопустимым и заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и наращивании доли российского производителя с оптимальными ценами в категории. «Компания открыта к продолжению диалога, но будет действовать строго в интересах покупателей, обеспечивая доступность и справедливость в цепочке поставок», — добавил представитель ретейлера.

«Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге у нас общая цель — предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене», — заявил представитель Mars в России.

Споры между ретейлерами и поставщиками товаров считаются нормальной практикой, поскольку торговые сети ориентируются в первую очередь на спрос покупателей, а не на производителей, говорит старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Денис Мухаметгалиев. Риски изменения рынка торговые сети закладывают в договорные условия: они заключают с поставщиками рамочный договор, содержащий общие условия, а в рамках заявок и специальных соглашений конкретизируют существенные условия по поставкам конкретных товаров — в данном случае шоколадных батончиков и конфет. «Прекращение закупок не означает, что генеральное соглашение между торговой сетью и поставщиком аннулировано, всего лишь прекращается поставка по одной линии продукции с производителем», — объясняет Мухаметгалиев. Кроме того, само соглашение между X5 и поставщиком могло, по его словам, содержать специальные условия, при наступлении которых поставки прекращаются, — это в том числе повышение закупочных цен производителя из-за сезонных или иных внешних факторов. «Если выяснится, что действия X5 не соответствуют условиям договора поставки, то у поставщиков шоколадных батончиков всегда есть возможность взыскать договорную неустойку или убытки с X5 за неправомерный односторонний отказ от договора», — добавляет юрист.

Ситуация выглядит как явный сигнал рынку о том, что, вне зависимости от размеров поставщика и его доли в категории, сети не готовы идти на жесткие требования по ценам, стабильности качества и другим ключевым вопросам, особенно если видят в этом признаки использования рыночной силы, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. В категориях шоколадных батончиков, драже и жевательной резинки у Mars самая крупная доля рынка, но в сегменте шоколадных конфет компания не лидер, говорит эксперт. По его оценке, более 15% всего товарооборота Mars приходится на магазины Х5 — заместить такой объем невозможно, поэтому убытки поставщика могут быть значительными.