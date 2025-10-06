 Перейти к основному контенту
Общество
0

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

По состоянию на 1 сентября украинцы, зарабатывающие на размещении контента на платформе OnlyFans, не заплатили 384,7 млн грн налогов, сообщила Государственная налоговая служба
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Украинцы, зарабатывающие на размещении контента на платформе OnlyFans, задолжали государству 384,7 млн грн ($9,3 млн) налогов, пишет «Экономическая правда» со ссылкой на данные Государственной налоговой службы по состоянию на 1 сентября 2025 года. Речь идет о периоде с 2020 по 2022 год.

Британский стриминговый сервис OnlyFans наиболее известен как платформа, позволяющая создателям порнографического контента взимать плату с подписчиков. Сервис получает 20% от доходов создателей контента. Его популярность резко возросла во время пандемии COVID-19. Владелец OnlyFans — компания Fenix International Ltd.

Единственным акционером компании является Леонид Радвинский, украинско-американский предприниматель. Он купил OnlyFans в 2018 году.

«В ходе отработки предоставленной информации начиная с 02.10.2024 и по состоянию на 01.09.2025 общая сумма налогового долга, который возник у физических лиц — налоговых резидентов Украины из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd в течение 2020–2022 годов, составляет 384,7 млн грн», — говорится в ответе налоговой службы газете.

В Швеции запретят покупать контент на OnlyFans
Общество
Фото:Dusan Petkovic / Fotodom / Shutterstock

Как отмечает издание, создание порнографического контента и его распространение на Украине считается уголовно наказуемым преступлением. В соответствии со ст. 301 УК за это может грозить до семи лет лишения свободы. Несмотря на это, служба продолжает взимать с создателей порно налоги за доходы, а сама платформа OnlyFans является налогоплательщиком в стране (платит налог на добавленную стоимость за приобретенный украинскими пользователями контент), пишет «Экономическая правда».

Одна из моделей OnlyFans опубликовала петицию на сайте офиса украинского президента с требованием отменить уголовную ответственность за создание взрослого порно. По ее словам, она уплатила с полученных на платформе доходов 40 млн грн ($968,7 тыс.) налогов. Петицию поддержали более 25 тыс. украинцев.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, напомнив, что в Верховной раде уже находится на рассмотрении законопроект о поправках к ст. 301 УК. Согласно им, уголовная ответственность сохраняется только за распространение порнографии среди несовершеннолетних или с целью сбыта среди несовершеннолетних.

В мае глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в 2024 году задекларировали доход и заплатили налоги 350 моделей OnlyFans. В декабре прошлого года «Экономическая правда» писала, что к моделям пришли с обысками сотрудники Бюро экономической безопасности, их обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

Reuters и Financial Times сообщали, что владелец OnlyFans рассматривает возможность продажи платформы. Контрольный пакет акций может приобрести The Forest Road Company. По данным FT, британцы Дэвид и Саймон Рубены (в России они известны как участники «алюминиевых войн» — борьбы за контроль над крупнейшими металлургическими предприятиями в 1990-х годах) ведут переговоры об инвестировании в консорциум во главе с The Forest Road.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

