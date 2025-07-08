 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Зеленский отправил петицию о декриминализации порно на рассмотрение Рады

Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Петиция о декриминализации порнографии поступила в Верховную раду, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Его заявление опубликовано на сайте офиса главы государства.

В петиции содержится просьба декриминализировать производство контента для взрослых, чтобы правоохранительные органы сосредоточились на расследовании реальных преступлений, а не занимались «контрольными закупками интимных фотографий».

«Сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную раду Украины для обработки при рассмотрении соответствующего законопроекта в установленном порядке», — говорится в ответе Зеленского.

Он также поблагодарил граждан за активное использование инструмента электронных петиций и отметил, что на Украине действует принцип верховенства права.

Петиция появилась 27 июня 2025 года, ее поддержали более 25 тыс. граждан. Обращение, таким образом, набрало необходимое число подписей для рассмотрения его Зеленским.

В Раде призвали декриминализировать порно из-за налогов с OnlyFans
Политика
Фото:Robin Utrecht / ABACAPRESS.COM / ТАСС

В июне модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к Зеленскому с просьбой декриминализировать порнографию, о чем сообщило издание «Обозреватель». Она объяснила, что такой шаг принесет миллионы долларов в государственный бюджет.

Дворникова заявила, что за пять лет своей деятельности уплатила около 40 млн гривен налогов, задекларировав все доходы. Несмотря на это, против нее возбудили два уголовных дела — за неуплату налогов и за производство порнографии. Модель призвала президента «встать на сторону справедливости», подчеркнув, что «то, что никому не вредит, не может быть преступлением».

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на Украине в 2024 году задекларировали доход и заплатили налоги 350 моделей OnlyFans.

Тогда же он призвал декриминализовать статью 301 Уголовного кодекса Украины об изготовлении порнографии. Он назвал преследование по этой статье тех, кто уплатил налог, лицемерием.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Украина Верховная рада Украины порнография Уголовный кодекс декриминализация Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В Киргизии приняли закон о запрете доступа к порносайтам
Общество
Интерпол разоблачил группу онлайн-торговцев детской порнографией
Общество
В Раде призвали декриминализировать порно из-за налогов с OnlyFans
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 19:09
Алькарас третий год подряд вышел в полуфинал Уимблдона Спорт, 20:52
В Москве снесли две самовольно построенные гостиницы в 5 тыс. «квадратов» Недвижимость, 20:23
Прощание с экс-министром Старовойтом пройдет в столичной ЦКБ 10 июля Общество, 20:20
В работе «Дзена» произошел сбой Технологии и медиа, 20:05
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Павлюченкова проиграла американке с русскими корнями на Уимблдоне Спорт, 19:54
Зеленский отправил петицию о декриминализации порно на рассмотрение Рады Общество, 19:49
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Фронтмена Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию армии Общество, 19:45
Индекс Мосбиржи упал на заявлениях Трампа о санкциях против России Инвестиции, 19:44
Трамп заявил о планах устроить России «маленький сюрприз» Политика, 19:41
Как Трамп пытается оградить своих зарубежных союзников от закона Политика, 19:36
Президент Чехии допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией Политика, 19:30
Госдума отклонила законопроект о легализации «белых» хакеров Технологии и медиа, 19:23
Четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» перешел в «Крылья» Спорт, 19:23