Зеленский отправил петицию о декриминализации порно на рассмотрение Рады

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Петиция о декриминализации порнографии поступила в Верховную раду, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Его заявление опубликовано на сайте офиса главы государства.



В петиции содержится просьба декриминализировать производство контента для взрослых, чтобы правоохранительные органы сосредоточились на расследовании реальных преступлений, а не занимались «контрольными закупками интимных фотографий».

«Сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную раду Украины для обработки при рассмотрении соответствующего законопроекта в установленном порядке», — говорится в ответе Зеленского.

Он также поблагодарил граждан за активное использование инструмента электронных петиций и отметил, что на Украине действует принцип верховенства права.

Петиция появилась 27 июня 2025 года, ее поддержали более 25 тыс. граждан. Обращение, таким образом, набрало необходимое число подписей для рассмотрения его Зеленским.

В июне модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к Зеленскому с просьбой декриминализировать порнографию, о чем сообщило издание «Обозреватель». Она объяснила, что такой шаг принесет миллионы долларов в государственный бюджет.

Дворникова заявила, что за пять лет своей деятельности уплатила около 40 млн гривен налогов, задекларировав все доходы. Несмотря на это, против нее возбудили два уголовных дела — за неуплату налогов и за производство порнографии. Модель призвала президента «встать на сторону справедливости», подчеркнув, что «то, что никому не вредит, не может быть преступлением».



Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на Украине в 2024 году задекларировали доход и заплатили налоги 350 моделей OnlyFans.

Тогда же он призвал декриминализовать статью 301 Уголовного кодекса Украины об изготовлении порнографии. Он назвал преследование по этой статье тех, кто уплатил налог, лицемерием.