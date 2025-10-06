Умерла автор цикла книг «Хроники Ратшира» Джилли Купер

Британская писательница Джилли Купер умерла в возрасте 88 лет. Она стала знаменитой благодаря серии любовных романов «Хроники Ратшира»

Джилли Купер (Фото: I-Images / Zuma / Global Look Press)

Умерла британская писательница Джилли Купер, ей было 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на ее агента Фелисити Блант.

Как отмечает издание, Купер скончалась утром 5 октября. Ее дети Феликс и Эмили заявили, что смерть писательницы стала для них неожиданностью.

Исполнительный директор Scripted, Disney+ EMEA Ли Мейсон заявил, что в телекомпании потрясены ее смертью, цитирует его слова издание Deadline. «Для нас было честью перенести миры ее книг на телевидение. Мысленно мы с семьей, друзьями и поклонниками поднимаем бокал за ее выдающееся наследие», — сказал Мейсон.

Джилли Купер (урожденная Сэллитт) родилась 21 февраля 1937 года в Хорнчерче, выросла в Йоркшире. После обучения в частной школе Godolphin в Солсбери начала карьеру журналиста и через несколько лет стала автором колонок в The Sunday Times и The Sunday Telegraph. Первая ее книга — «Как остаться в браке» — вышла в 1969 году.

Известной Купер стала благодаря серии романов о похождениях аристократа-сердцееда «Хроники Ратшира», куда входят 11 книг. Также она написала более 30 других сочинений. Ее произведения только в Великобритании разошлись тиражом более 11 млн экземпляров.

По «Хроникам Ратшира» сняты несколько телевизионных адаптаций. Первой экранизацией стала версия романа «Всадники» (1993), снятая продюсерской компанией Anglia Television для телеканала ITV. Главные роли исполнили Маркус Гилберт и Дайан Фаррингтон. В 1997 году по роману «Человек, заставлявший мужей ревновать» (1993) был снят мини-сериал для ITV, созданный студией Carnival Films, позднее ставшей частью Universal Television. В 2024 году вышел восьмисерийный сериал «Соперники», основанный на одноименном романе 1988 года. Производством занималась компания Happy Prince, входящая в ITV Studios, совместно с платформой Disney+. Джилли Купер выступила исполнительным продюсером.

Купер была удостоена множества званий и наград, в том числе OBE (Officer of the Order of the British Empire, офицер ордена Британской империи) в 2004 году за заслуги в литературе и CBE (Commander of the Order of the British Empire, кавалер ордена Британской империи) в 2018 году. В 2024 году Купер получила звание DBE (Dame Commander of the Order of the British Empire, дама-командор ордена Британской империи) за вклад в литературу и благотворительность.

В 1961 году она вышла замуж за Лео Купера, издателя книг по военной истории, умершего в 2014 году. Пара усыновила двоих детей, у нее остались пятеро внуков.

В начале июня умер британский писатель Фредерик Форсайт, создатель бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6. Форсайт — автор таких романов, как «День Шакала», «Досье ODESSA» и «Псы войны». Все три были экранизированы. Он умер в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни.