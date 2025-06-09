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Умер автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт

Фредерик Форсайт
Фредерик Форсайт (Фото: gp1 / ZUMA / Global Look Press)

Умер английский писатель Фредерик Форсайт, автор бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6, пишет The Guardian.

Он скончался в возрасте 86 после непродолжительной болезни.

Форсайт — автор таких романов, как «День Шакала», «Досье «Одесса» и «Псы войны». Все три были экранизированы.

Форсайт родился в 1938 году в городе Эшфорд в графстве Кент. Был репортером Reuters и работал в Париже в 1961 году во время попытки убийства президента Французской республики генерала Шарля де Голля после того, как тот выступил за независимость Алжира. Покушение на де Голля легло в основу романа «День Шакала». Он входит
в «100 лучших детективных романов всех времен» по версии британской ассоциации писателей-криминалистов.

Некоторое время Форсайт провел в Восточной Германии, потом перешел в Би-би-си. В 1967 году его отправили в Нигерию освещать гражданскую войну. Из-за подачи материала Би-би-си обвинил Форсайта в предвзятости из-за поддержки повстанцев и отозвал в Лондон, вспоминал писатель. В 1968 году он уволился и вернулся в Нигерию в качестве внештатного репортера. Потом начал работать на МИ-6. Хотя Форсайт всегда отрицал, что был шпионом, в автобиографии 2015 года The Outsider признал, что был «активом» разведки на протяжении более 20 лет.

Форсайт вернулся в Великобританию в конце 1969 года, оказавшись, по его словам, «без работы, без перспектив, без квартиры, без машины, без сбережений». Чтобы заработать, он «придумал самый безнадежный способ»: написать роман. «Я писал день и ночь в течение 35 дней», — вспоминал писатель. Роман «День Шакала» вышел в 1971 году и стал мировым бестселлером. В 1972-м появился роман «Досье «Одесса» о молодом немецком репортере, который ищет нацистского военного преступника Эдвард Рошман. В 1974 году были изданы «Псы войны» — о наемниках, которые планируют переворот в вымышленной африканской республике. 

Он награжден Орденом Британской империи в 1997 году, лауреат премии «Бриллиантовый кинжал», присуждаемой Ассоциацией писателей-криминалистов Великобритании.

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