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Чем прославился «депутат» Виталий Наливкин. Видео

Чем прославился «председатель исполнительного комитета» Виталий Наливкин
Фейковый депутат Наливкин прославился видеороликами с юмористическими решениями проблем Уссурийска: он взрывал баннер «Единой России» и яхту чиновника, спасал Камчатку от загрязнения и помогал футболистам стрельбой из винтовки

Чем прославился «депутат» Виталий Наливкин. Видео
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В Уссурийске умер актер Андрей Неретин, исполнявший роль депутата Виталия Наливкина в одноименном шоу.

В этом году после перенесенного микроинсульта он потерял подвижность из-за асептического некроза тазобедренного сустава и нуждался в реабилитации. Команда шоу объявила о сборе средств для актера, после чего он снова стал ходить. Как пояснили РБК авторы проекта, Неретин после недавних новостей о закрытии шоу сорвался и «на протяжении двух дней беспробудно пьянствовал», вскоре после чего скончался. Точные причины его смерти пока неизвестны.

Наливкин — сатирический персонаж, который, согласно сюжету скетч-шоу, занимает должность председателя исполнительного комитета Уссурийска. Он обращал внимание на городские проблемы и предлагал нестандартные юмористические решения.

В 2020 году исполнителя главной роли арестовали на пять суток по делу о хулиганстве. В 2021 году против авторов шоу завели уголовное дело после юмористического видео, на котором депутат для разминирования остановки общественного транспорта выстрелил из гранатомета в ее сторону, но сперва попал в стоящий рядом баннер партии «Единая Россия». В 2023-м авторы шоу опубликовали видео, на котором депутат занимается производством экипировки для российских военных. Недавно из-за роликов проекта завели второе уголовное дело — об изготовлении взрывных устройств.

Два дня назад, 4 октября, телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой исполнитель роли Наливкина рассказывает, что продолжать проект стало невозможно. По его словам, «каждый раз после любых съемок» авторов «тянут в полицию» и «обещают посадить в тюрьму». «Мы ничего плохого не сделали, но вот так получается», — сказал Неретин в последнем видео.

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