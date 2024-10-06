Чем прославился «депутат» Виталий Наливкин. Видео
В Уссурийске умер актер Андрей Неретин, исполнявший роль депутата Виталия Наливкина в одноименном шоу.
В этом году после перенесенного микроинсульта он потерял подвижность из-за асептического некроза тазобедренного сустава и нуждался в реабилитации. Команда шоу объявила о сборе средств для актера, после чего он снова стал ходить. Как пояснили РБК авторы проекта, Неретин после недавних новостей о закрытии шоу сорвался и «на протяжении двух дней беспробудно пьянствовал», вскоре после чего скончался. Точные причины его смерти пока неизвестны.
Наливкин — сатирический персонаж, который, согласно сюжету скетч-шоу, занимает должность председателя исполнительного комитета Уссурийска. Он обращал внимание на городские проблемы и предлагал нестандартные юмористические решения.
В 2020 году исполнителя главной роли арестовали на пять суток по делу о хулиганстве. В 2021 году против авторов шоу завели уголовное дело после юмористического видео, на котором депутат для разминирования остановки общественного транспорта выстрелил из гранатомета в ее сторону, но сперва попал в стоящий рядом баннер партии «Единая Россия». В 2023-м авторы шоу опубликовали видео, на котором депутат занимается производством экипировки для российских военных. Недавно из-за роликов проекта завели второе уголовное дело — об изготовлении взрывных устройств.
Два дня назад, 4 октября, телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой исполнитель роли Наливкина рассказывает, что продолжать проект стало невозможно. По его словам, «каждый раз после любых съемок» авторов «тянут в полицию» и «обещают посадить в тюрьму». «Мы ничего плохого не сделали, но вот так получается», — сказал Неретин в последнем видео.
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