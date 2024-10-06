Автор шоу про Виталия Наливкина рассказал обстоятельства смерти актера

Андрей Неретин (Фото: BARAKuda / YouTube)

Актер Андрей Неретин, исполнявший роль депутата Виталия Наливкина, перед смертью долгое время не пил и лечился, но после информации о закрытии проекта «сорвался от расстройств и на протяжении двух дней беспробудно пьянствовал». Об этом РБК рассказал режиссер скетч-шоу Андрей Клочков.

«Такая особенность у него была. За день до его кончины мы его обнаружили дома в таком состоянии не очень хорошем. В общем, вызвали врачей, скорую, доставили его в больницу, но в больнице не смогли его в чувства привести, и он скончался спустя сутки в больнице. Вот эта новость повлияла на него, из-за вот этих уголовных дел, которые нам завели новых», — добавил режиссер и отметил, что врачи пока не называли точные причины смерти.

Он уточнил, что смерть наступила 5 октября в 19:00 по приморскому времени (около 10:00 мск).

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Недавно из-за роликов проекта завели второе уголовное дело — об изготовлении взрывных устройств, следствие полагает, что команда проекта «делала какие-то там самодельные взрывные устройства», рассказал Клочков. С его слов, сперва силовики вменяли им обычное хулиганство, но после переквалификации на более серьезную статью авторам стало грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Поводом стало видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», в котором фейковый чиновник стреляет из гранатомета и от выстрела падает рекламный щит с баннером «Единой России».

«Мы сообщили о том, что мы не можем в таких ситуациях продолжать проект. Ну и наш товарищ председатель в расстройствах сорвался и не пережил, в общем, это событие. Я — режиссер Андрей Клочков и продюсер Семен Вавилов — обвиняемые [по этим делам]», — резюмировал Клочков.

В начале года стало известно, что исполнитель роли Наливкина потерял подвижность из-за асептического некроза тазобедренного сустава и нуждается в реабилитации после перенесенного микроинсульта.

В апреле актер в образе Наливкина обратился к подписчикам с просьбой прислать пожертвования для решения проблем со здоровьем. В конце лета создатели шоу опубликовали новое видео — на нем Неретин снова в образе своего персонажа ходит самостоятельно, но с трудом, и благодарит всех, приславших помощь. Эта запись стала последним появлением Наливкина в проекте.