Автор скетч-шоу заявил об аресте игравшего депутата Наливкина актера

Вымышленный депутат Виталий Наливкин (Фото: BARAKuda / Youtube)

Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в юмористическом шоу YouTube-канала BARAKuda. Об этом РБК сообщил автор проекта Андрей Клочков.

По его словам, актера задержали 15 июня, а на следующий день суд признал его виновным в мелком хулиганстве и дал пять суток ареста.

РБК направил запрос в Уссурийский районный суд Приморского края.

Вымышленный депутат Наливкин стал популярным благодаря шуточным роликам на YouTube, в которых он обращает внимание на актуальные проблемы Уссурийска и борется «за добро и справедливость».

11 июня пресс-служба приморского главка МВД сообщала, что полиция проверяет видео «Виталий Наливкин борется с коррупцией». «Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.