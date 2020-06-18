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Автор скетч-шоу заявил об аресте игравшего депутата Наливкина актера

Вымышленный депутат Виталий Наливкин
Вымышленный депутат Виталий Наливкин (Фото: BARAKuda / Youtube)

Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в юмористическом шоу YouTube-канала BARAKuda. Об этом РБК сообщил автор проекта Андрей Клочков.

По его словам, актера задержали 15 июня, а на следующий день суд признал его виновным в мелком хулиганстве и дал пять суток ареста.

РБК направил запрос в Уссурийский районный суд Приморского края.

Вымышленный депутат Наливкин стал популярным благодаря шуточным роликам на YouTube, в которых он обращает внимание на актуальные проблемы Уссурийска и борется «за добро и справедливость».

11 июня пресс-служба приморского главка МВД сообщала, что полиция проверяет видео «Виталий Наливкин борется с коррупцией». «Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что, несмотря на вымышленную ситуацию, «герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением».

Развлекательный видеоролик «Виталий Наливкин борется с коррупцией» сделан в формате выпуска новостей. В нем «депутат» появляется в кадре на несколько секунд. Он разоблачает сотрудника правоохранительных органов, у которого дома находят «сотни килограммов» денег.

В беседе с агентством «РИА Новости» Клочков отметил, что в ролике актер не делает ничего противозаконного. Его задерживала полиция, потом отпустила, а через два дня снова доставила в отдел. Сейчас актеру вменяют нецензурную брань, пояснил он.

Кроме того, автор проекта BARAKuda заявил, что его тоже опрашивали и изымали макеты оружия, используемые в ролике. «Штраф в 1 тыс. руб. выписали актеру, который был в «форме» — в синей рубашке со штанами», — добавил Клочков.

Теги: арест, актер, новости
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