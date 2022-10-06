У башни «Федерация» в Москва-Сити взорвалась машина
В бизнес-центре «Москва-Сити» около башни «Федерация» загорелась машина, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
«Загорелся автомобиль по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 15. Площадь возгорания — 6 кв. м. В настоящий момент пожар ликвидирован, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.
Телеграм-канал Mash утверждает, что одна из стоявших в районе машин взорвалась, однако горели две. На кадрах с места пожара видно, как из автомобилей валит густой черный дым.
По информации Baza, около башни взорвались две машины, которые стояли недалеко друг от друга. Канал опубликовал видео, на котором видно, что одна из машин горит. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия видели человека, который убегал оттуда с канистрами в руках. Мужчина выкрикивал антивоенные лозунги.
По предварительным данным, в руках у мужчины были бутылки с зажигательной смесью, сообщил Baza позднее. Его уже задержали, уточняет канал.
Пострадавших при инциденте нет, сообщили «РИА Новости» в столичном управлении МЧС. Собеседник агентства в экстренных службах отметил, что изначально загорелась одна из машин, стоявших у башни, затем огонь перекинулся на вторую. В качестве основной версии полиция рассматривает поджог, сейчас правоохранители просматривают камеры наблюдения.
В конце августа женщина подожгла в Москве автомобиль высокопоставленного чиновника Минобороны. Агентства и телеграм-каналы писали, что она облила машину бензином, после чего подожгла. «Пятый канал» и Baza писали, что женщина выступала против проведения военной операции на Украине, а также выкрикивала соответствующие лозунги.
Машина, которую она подожгла, принадлежала замначальнику восьмого управления Генштаба ВС России Евгению Секретареву, утверждал Baza. Сам Секретарев исключил версию о конфликте и заявил, что с поджигательницей никогда не встречался.
Восьмое управление Генштаба «решает задачи по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению Вооруженными силами Российской Федерации», сказано на сайте ведомства.