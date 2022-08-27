В Москве подожгли машину чиновника Минобороны

Как пишут СМИ, автомобиль принадлежал замначальника управления Генштаба Евгению Секретареву. Telegram-канал Shot опубликовал его комментарий, в котором чиновник сообщил, что конфликт в качестве причины поджога он исключает

Video

Неизвестная женщина в Москве подожгла машину высокопоставленного чиновника Минобороны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также «Пятый канал» и Telegram-каналы 112 и Baza.

По их данным, женщина облила автомобиль бензином, после чего его подожгла. На фотографиях, распространившихся в интернете, видно, что больше всего от огня пострадал багажник машины. Женщину задержали и доставили в отделение полиции.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что заявка о возгорании легкового автомобиля в районе дома 108 корпус 3 на Ленинградском шоссе поступила в 15:33. Приехавшие спасатели обнаружили, что горит багажник машины и в скором времени его потушили. Пострадавших при этом не было.

По данным Baza, машина принадлежит заместителю начальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгению Секретареву. Telegram-канал Shot опубликовал комментарий Секретарева, в котором он сообщил, что во дворе, где произошел инцидент, он оказался случайно и пока не подозревает никого. «Ни с кем не конфликтовал. <...> Следствие работает. Приехала группа, осмотрела, проработала все. Заявление написано. Конфликты я исключаю», — сказал он.

По словам Секретарева, он до этого никогда не встречался с задержанной женщиной.

Читайте на РБК Pro Pro Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Статьи Pro «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными Инструкции Pro Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Статьи Pro Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Инструкции Pro Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию» Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию» Статьи Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Исследования Pro Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали Статьи

«Пятый канал» и Baza уточняют со ссылкой на источники, что она выступала против проведения военной операции на Украине, а также выкрикивала соответствующие лозунги.

Как сказано на сайте Минобороны, 8 управление Генштаба «решает задачи по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации».