В Москве подожгли машину чиновника Минобороны
Неизвестная женщина в Москве подожгла машину высокопоставленного чиновника Минобороны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также «Пятый канал» и Telegram-каналы 112 и Baza.
По их данным, женщина облила автомобиль бензином, после чего его подожгла. На фотографиях, распространившихся в интернете, видно, что больше всего от огня пострадал багажник машины. Женщину задержали и доставили в отделение полиции.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что заявка о возгорании легкового автомобиля в районе дома 108 корпус 3 на Ленинградском шоссе поступила в 15:33. Приехавшие спасатели обнаружили, что горит багажник машины и в скором времени его потушили. Пострадавших при этом не было.
По данным Baza, машина принадлежит заместителю начальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгению Секретареву. Telegram-канал Shot опубликовал комментарий Секретарева, в котором он сообщил, что во дворе, где произошел инцидент, он оказался случайно и пока не подозревает никого. «Ни с кем не конфликтовал. <...> Следствие работает. Приехала группа, осмотрела, проработала все. Заявление написано. Конфликты я исключаю», — сказал он.
По словам Секретарева, он до этого никогда не встречался с задержанной женщиной.
«Пятый канал» и Baza уточняют со ссылкой на источники, что она выступала против проведения военной операции на Украине, а также выкрикивала соответствующие лозунги.
Как сказано на сайте Минобороны, 8 управление Генштаба «решает задачи по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации».