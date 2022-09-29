В Подмосковье водитель протаранил машину ДПС, пострадали трое полицейских

В Московской области водитель автомобиля Ford 1984-го года рождения врезался в патрульный УАЗ, который из-за удара столкнулся с еще одной машиной. В результате пострадали трое полицейских, их госпитализировали с легкими травмами, сообщили РБК в пресс-службе подмосковного главка МВД.

«28 сентября текущего года на 27-ом км автодороги «А-105», по предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки «Форд», совершил наезд на стоящую в полосе разгона автомашину УАЗ с нанесенной светографической окраской, с включенными проблесковыми маяками, которая от удара попутно сталкивается с автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», водителя Ford задержали. Трое полицейских госпитализированы с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, также у них зафиксировали ссадины и ушибы. Источник канала утверждает, что Ford двигался по крайней правой полосе в сторону Москвы.