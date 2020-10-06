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ФСБ заподозрила военного и его брата в передаче гостайны Эстонии

Оперативники задержали российского военного и его брата, который жил в Эстонии. По данным ФСБ, оба передавали спецслужбам республики сведения, составляющие гостайну
Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче Эстонии государственной тайны задержали российского военного и его брата. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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«В городах Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», — указано в сообщении.

Мужчин арестовали.

Следователи завели уголовное по ст. 275 УК о государственной измене. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

ФСБ заподозрила подполковника полиции в передаче гостайны СБУ
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Дмитрий Борзенков

В конце августа ФСБ сообщила о поимке российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Мужчину, который служил в Ракетных войсках стратегического назначения, задержали в Барнауле. По данным ФСБ, он передавал секретные данные главному управлению разведки Минобороны Украины. В отношении военнослужащего завели уголовное дело по статье о госизмене.

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В сотрудничестве с украинской разведкой обвинили также начальника районного отдела УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова. По информации ФСБ, по заданию Службы безопасности Украины он собирал и передавал сведения, представляющие гостайну. Это могла быть информация о перемещениях спецтехники, вооружений и военных через территории, где служил Борзенков, говорил источник «Коммерсанта».

Автор
Виктория Полякова
гостайна ФСБ Эстония
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