ФСБ заподозрила военного и его брата в передаче гостайны Эстонии

Оперативники задержали российского военного и его брата, который жил в Эстонии. По данным ФСБ, оба передавали спецслужбам республики сведения, составляющие гостайну

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче Эстонии государственной тайны задержали российского военного и его брата. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Видео: ФСБ России

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«В городах Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», — указано в сообщении.

Мужчин арестовали.

Следователи завели уголовное по ст. 275 УК о государственной измене. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.