Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 октября

Количество новых больных в России движется к пиковым значениям; в Москве открыли резервные госпитали; Трампа выписали из больницы — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,23 млн человек (плюс 11 615 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21,6 тыс. человек (плюс 188 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 988 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса в России 6 октября (11 615 выявленных) приблизилось к рекорду, зафиксированному 11 мая (тогда за сутки выявили 11 656 новых случаев).

Власти Москвы открыли резервные госпитали — в КВЦ «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». Они предназначены прежде всего для пациентов с легким и средней тяжести течением болезни.

У переболевших сезонными ОРВИ может быть иммунитет к COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на исследования американских ученых.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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Неправильное ношение масок может превратить их в «самый опасный» предмет и стать причиной распространения болезни, рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева. В частности, угрозой она назвала многодневное ношение масок и прикосновения к ним руками, которыми до этого человек трогал потенциально зараженную поверхность.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 35,1 млн, из них более 1,03 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 35,5 млн человек, из них более 1,04 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,45 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,68 млн), на третьем — Бразилия (более 4,93 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 862 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

В ВОЗ не исключили, что реальное число зараженных в мире в 20 раз больше официально зафиксированного и может достигать 10% населения планеты.

Париж и его пригороды начиная со вторника, 6 октября, объявлены зоной максимальной опасности по распространению коронавирусной инфекции. В связи с новым статусом в Париже и трех его пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры. В первую очередь они коснутся заведений общепита.

Заболевшего Дональда Трампа выписали из госпиталя, его доставили в Белый дом на вертолете. Президент США заявил, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад», и пообещал вскоре вернуться к предвыборной гонке.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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