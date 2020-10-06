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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 октября

Количество новых больных в России движется к пиковым значениям; в Москве открыли резервные госпитали; Трампа выписали из больницы — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
0
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,23 млн человек (плюс 11 615 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21,6 тыс. человек (плюс 188 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 988 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса в России 6 октября (11 615 выявленных) приблизилось к рекорду, зафиксированному 11 мая (тогда за сутки выявили 11 656 новых случаев).
  • Власти Москвы открыли резервные госпитали — в КВЦ «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». Они предназначены прежде всего для пациентов с легким и средней тяжести течением болезни.

  • У переболевших сезонными ОРВИ может быть иммунитет к COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на исследования американских ученых.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Video

  • Неправильное ношение масок может превратить их в «самый опасный» предмет и стать причиной распространения болезни, рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева. В частности, угрозой она назвала многодневное ношение масок и прикосновения к ним руками, которыми до этого человек трогал потенциально зараженную поверхность.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 35,1 млн, из них более 1,03 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 35,5 млн человек, из них более 1,04 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,45 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,68 млн), на третьем — Бразилия (более 4,93 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 862 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В ВОЗ не исключили, что реальное число зараженных в мире в 20 раз больше официально зафиксированного и может достигать 10% населения планеты.
  • Париж и его пригороды начиная со вторника, 6 октября, объявлены зоной максимальной опасности по распространению коронавирусной инфекции. В связи с новым статусом в Париже и трех его пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры. В первую очередь они коснутся заведений общепита.
  • Заболевшего Дональда Трампа выписали из госпиталя, его доставили в Белый дом на вертолете. Президент США заявил, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад», и пообещал вскоре вернуться к предвыборной гонке.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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