Посольство сочло потерявших дома в Финляндии россиян заложниками ситуации

Россияне стали заложниками действий властей Финляндии, в результате которых лишились возможности пользоваться своим жильем в стране, заявили в посольстве. Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о потере квартиры в Финляндии

Хельсинки, Финляндия (Фото: Pius Koller / imagebroker.com / Global Look Press)

Россияне, проживающие на родине, стали заложниками действий финских властей, в результате которых потеряли возможность пользоваться своим жильем в Финляндии и платить за его обслуживание. Об этом РБК сообщили в посольстве России в этой стране.

Так дипмиссия ответила на просьбу прокомментировать сообщение портала Life о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина и несколько других российских актеров де-факто лишились своих квартир в Финляндии. По данным портала, компания, де-юре владевшая квартирой Федосеевой-Шукшиной и домом в целом, обанкротилась и потому осенью 2023 года потеряла права собственности на них. Дочь актрисы Ольга сказала Life, что ее мать потеряла доступ к жилому помещению.

В посольстве сообщили РБК, что обращений по поводу этих случаев дипломаты не получали. Однако посольство осведомлено о ситуации с жилыми объектами, принадлежащими россиянам, и обеспокоено ею, сообщил РБК собеседник.

«Целенаправленная линия финских властей на разрыв любых связей с Россией привела к тому, что в нынешних условиях закрытой границы, жестких визовых ограничений, невозможности осуществления банковских переводов и отсутствия почтового сообщения граждане нашей страны, проживающие в России, сегодня фактически не имеют возможности ни пользоваться своим жильем в Финляндии, ни даже платить за его обслуживание», — заявили в посольстве.

Таким образом, россияне стали заложниками этой ситуации, полагают в дипмиссии.

В Финляндии право собственности на квартиру де-факто принадлежит акционерным обществам. Покупая квартиру, человек получает в собственность часть акций этих компаний, пропорциональную размеру жилья. Они и дают ему право на пользование жилым помещением как частью общего имущества. Сами акционеры при этом владельцами недвижимости не считаются.

В посольстве пояснили РБК, что в отсутствие платежей от россиян жилищные кооперативы сталкиваются с финансовыми трудностями и иногда начинают процедуру банкротства, при которой судьбу имущества решает конкурсный управляющий.

«Готовы оказывать россиянам помощь в рамках имеющихся возможностей», — заключили в дипмиссии.

Ранее 6 сентября глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен подписал шесть отрицательных решений по сделкам с недвижимостью, касавшихся граждан России, Украины и Швейцарии. Объекты расположены в Миккели, Иматре и Коуволе и в Лиексе.

Ведомство объяснило это тем, что сделки с недвижимостью могут создавать угрозу нацбезопасности Финляндии, препятствовать организации национальной обороны или защите территориальной целостности.

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией: поводом финские власти назвали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому. МИД России называл обвинения ложными. В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.