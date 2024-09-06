Посольство сочло потерявших дома в Финляндии россиян заложниками ситуации
Россияне, проживающие на родине, стали заложниками действий финских властей, в результате которых потеряли возможность пользоваться своим жильем в Финляндии и платить за его обслуживание. Об этом РБК сообщили в посольстве России в этой стране.
Так дипмиссия ответила на просьбу прокомментировать сообщение портала Life о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина и несколько других российских актеров де-факто лишились своих квартир в Финляндии. По данным портала, компания, де-юре владевшая квартирой Федосеевой-Шукшиной и домом в целом, обанкротилась и потому осенью 2023 года потеряла права собственности на них. Дочь актрисы Ольга сказала Life, что ее мать потеряла доступ к жилому помещению.
В посольстве сообщили РБК, что обращений по поводу этих случаев дипломаты не получали. Однако посольство осведомлено о ситуации с жилыми объектами, принадлежащими россиянам, и обеспокоено ею, сообщил РБК собеседник.
«Целенаправленная линия финских властей на разрыв любых связей с Россией привела к тому, что в нынешних условиях закрытой границы, жестких визовых ограничений, невозможности осуществления банковских переводов и отсутствия почтового сообщения граждане нашей страны, проживающие в России, сегодня фактически не имеют возможности ни пользоваться своим жильем в Финляндии, ни даже платить за его обслуживание», — заявили в посольстве.
Таким образом, россияне стали заложниками этой ситуации, полагают в дипмиссии.
В Финляндии право собственности на квартиру де-факто принадлежит акционерным обществам. Покупая квартиру, человек получает в собственность часть акций этих компаний, пропорциональную размеру жилья. Они и дают ему право на пользование жилым помещением как частью общего имущества. Сами акционеры при этом владельцами недвижимости не считаются.
В посольстве пояснили РБК, что в отсутствие платежей от россиян жилищные кооперативы сталкиваются с финансовыми трудностями и иногда начинают процедуру банкротства, при которой судьбу имущества решает конкурсный управляющий.
«Готовы оказывать россиянам помощь в рамках имеющихся возможностей», — заключили в дипмиссии.
Ранее 6 сентября глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен подписал шесть отрицательных решений по сделкам с недвижимостью, касавшихся граждан России, Украины и Швейцарии. Объекты расположены в Миккели, Иматре и Коуволе и в Лиексе.
Ведомство объяснило это тем, что сделки с недвижимостью могут создавать угрозу нацбезопасности Финляндии, препятствовать организации национальной обороны или защите территориальной целостности.
В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией: поводом финские власти назвали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому. МИД России называл обвинения ложными. В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.
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