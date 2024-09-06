 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Посольство сочло потерявших дома в Финляндии россиян заложниками ситуации

Посольство: потерявшие жилье в Финляндии россияне — заложники действий Хельсинки
Сюжет
Война санкций
Россияне стали заложниками действий властей Финляндии, в результате которых лишились возможности пользоваться своим жильем в стране, заявили в посольстве. Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о потере квартиры в Финляндии
Хельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия (Фото: Pius Koller / imagebroker.com / Global Look Press)

Россияне, проживающие на родине, стали заложниками действий финских властей, в результате которых потеряли возможность пользоваться своим жильем в Финляндии и платить за его обслуживание. Об этом РБК сообщили в посольстве России в этой стране.

Так дипмиссия ответила на просьбу прокомментировать сообщение портала Life о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина и несколько других российских актеров де-факто лишились своих квартир в Финляндии. По данным портала, компания, де-юре владевшая квартирой Федосеевой-Шукшиной и домом в целом, обанкротилась и потому осенью 2023 года потеряла права собственности на них. Дочь актрисы Ольга сказала Life, что ее мать потеряла доступ к жилому помещению.

В посольстве сообщили РБК, что обращений по поводу этих случаев дипломаты не получали. Однако посольство осведомлено о ситуации с жилыми объектами, принадлежащими россиянам, и обеспокоено ею, сообщил РБК собеседник.

«Целенаправленная линия финских властей на разрыв любых связей с Россией привела к тому, что в нынешних условиях закрытой границы, жестких визовых ограничений, невозможности осуществления банковских переводов и отсутствия почтового сообщения граждане нашей страны, проживающие в России, сегодня фактически не имеют возможности ни пользоваться своим жильем в Финляндии, ни даже платить за его обслуживание», — заявили в посольстве.

Таким образом, россияне стали заложниками этой ситуации, полагают в дипмиссии.

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о потере матерью квартиры в Финляндии
Общество
Лидия Федосеева-Шукшина

В Финляндии право собственности на квартиру де-факто принадлежит акционерным обществам. Покупая квартиру, человек получает в собственность часть акций этих компаний, пропорциональную размеру жилья. Они и дают ему право на пользование жилым помещением как частью общего имущества. Сами акционеры при этом владельцами недвижимости не считаются.

В посольстве пояснили РБК, что в отсутствие платежей от россиян жилищные кооперативы сталкиваются с финансовыми трудностями и иногда начинают процедуру банкротства, при которой судьбу имущества решает конкурсный управляющий.

«Готовы оказывать россиянам помощь в рамках имеющихся возможностей», — заключили в дипмиссии.

Ранее 6 сентября глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен подписал шесть отрицательных решений по сделкам с недвижимостью, касавшихся граждан России, Украины и Швейцарии. Объекты расположены в Миккели, Иматре и Коуволе и в Лиексе.

Ведомство объяснило это тем, что сделки с недвижимостью могут создавать угрозу нацбезопасности Финляндии, препятствовать организации национальной обороны или защите территориальной целостности.

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией: поводом финские власти назвали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому. МИД России называл обвинения ложными. В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.

Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России

На певицу Монеточку завели уголовное дело

Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Видеообзор на новый Haval H5

Как изменился российский крипторынок после ухода Binance

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Финляндия Лидия Федосеева-Шукшина недвижимость за рубежом квартиры
Материалы по теме
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о потере матерью квартиры в Финляндии
Общество
Финляндия решила на всякий случай увеличить забор на границе с Россией
Политика
В Финляндии разработали проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 18:13
В разведке США заявили об «изощренных» попытках России вмешаться в выборыПолитика, 23:22
В Зеленограде потушили пожар в депо «Крюково»Общество, 23:03
Гладков сообщил о нескольких селах и хуторах без света из-за обстрелаПолитика, 22:57
Посольство сочло потерявших дома в Финляндии россиян заложниками ситуацииОбщество, 22:47
В Думе предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантовОбщество, 22:38
Зеленский выразил сожаление, что не может ударить по КремлюПолитика, 22:12
Политолог Саймс назвал «беспределом и наглой ложью» обвинения Минюста СШАПолитика, 22:04
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Умер бывший главред сайта «Коммерсантъ» Павел ЧерниковОбщество, 22:04
Уволенный из «Химок» после возвращения в РПЛ тренер возглавил «Балтику»Спорт, 21:43
Rutube сообщил о крупнейшей за два года DDoS-атакеТехнологии и медиа, 21:31
Итальянская бегунья-трансгендер осталась без медалей на ПаралимпиадеСпорт, 21:25
Пользователи сообщили о сбоях в работе RutubeТехнологии и медиа, 21:24
Отказавший сборной России ради Армении футболист перешел в «Локомотив»Спорт, 21:19
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 21:11