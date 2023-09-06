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Военкомат опроверг рассылку предупреждений об увеличении срока службы

В Петербурге опровергли рассылку с предупреждением об увеличении срока службы
«Фонтанка» ранее опубликовала фотографию повестки, где, помимо прочего, была приписка о возможном увеличении срока службы с нынешних 12 месяцев. В комиссариате Петербурга информацию о рассылке таких повесток опровергли
Призывник на сборном пункте в Санкт-Петербурге
Призывник на сборном пункте в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Петербурга Владимир Огурченков опроверг рассылку предупреждений о планируемом увеличении срока службы по призыву, сообщает «Фонтанка».

Ранее издание опубликовало фотографию с повесткой, присланной одному из граждан Петербурга. Помимо призыва явиться в военкомат в назначенный срок, в документе говорится: «Срок службы — 12 месяцев. В дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву».

Огурченков подчеркнул, что районный военкомат ничего подобного не рассылал, а также указал, что в опубликованном документе нет никаких подписей и печатей. Отвечая на вопрос о том, как бумага попала в запечатанный конверт, представитель комиссариата ответил: «Честно говоря, я не могу сказать. Может, письмо вскрывали и положили, не знаю. По крайней мере, военный комиссар довел до меня, что таких бумаг они не рассылали. Это могли быть какие-нибудь доброжелатели. Волонтеры… не знаю, как их там обозвать еще».

Срок срочной службы в России с 2008 года снизили до 12 месяцев. В октябре 2022-го, после начала военной операции на Украине, сенатор Владимир Джабаров предлагал подумать об увеличении срока службы, так как за год, по его словам, призывника сложно обучить всему необходимому. Инициативу поддержал глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что у Кремля нет никакой позиции по этому поводу. «И, конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — сказал он.

В августе 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о поднятии верхней границы призывного возраста. Теперь призывать на срочную службу будут с 18 до 30 лет. Поправки вступят в силу с 1 января 2024 года. Президент также подписал закон, который вводит запрет на выезд из России для гражданина с момента вручения ему повестки. Запрет начнет действовать с момента появления повестки в государственном реестре воинского учета, решение о создании которого было принято в апреле.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
призывники Призывной возраст Санкт-Петербург военный комиссариат
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