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Против полицейских в Южном Бутово начали расследование из-за взятки

УСБ МВД начало расследование против сотрудников ОМВД Южного Бутово из-за взятки
Оперативники собственной безопасности МВД заподозрили во взяточничестве полицейских на юге Москвы и отстранили их от службы на время расследования. По версии следствия, они получили взятку за непривлечение лица к ответственности
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России предварительно установили, что сотрудники ОМВД по району Южное Бутово (Москва) получили взятку от представителя коммерческой организации за непривлечение его к ответственности за нарушение миграционного законодательства, передает «МВД Медиа».

По этому факту назначена служебная проверка. Сотрудники ОМВД отстранены от исполнения служебных обязанностей.

«При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке», — отметили в полиции.

В начале сентября «Коммерсантъ» сообщил, что при обыске у задержанного главы отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева обнаружили ноутбук с папкой «Пенсия», в которой хранились ключи от 1032 биткоинов (1,6 млрд руб.). По данным газеты, это взятка, которую он получил в апреле 2022 года от членов хакерской группировки Infraud Organization за неналожение ареста на их активы. Как отмечает «Коммерсантъ», взятка является рекордной для сотрудника СК России.

Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали Тамбиева 25 марта. Сначала экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы заподозрили в получении взятки в размере 10 млн руб., сообщили РБК источники, близкие к столичному управлению СКР. «Руководитель следственного управления был задержан при получении взятки от адвоката», — пояснил один из них. По его данным, Тамбиеву вручили 200 тыс. руб. мечеными купюрами, остальная часть суммы была муляжом.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Южное Бутово полицейские взятка миграционные правила МВД
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