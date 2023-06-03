«Коммерсантъ» узнал о рекордной взятке московского следователя в $24 млн

Главу отдела СКР по Тверскому району Москвы задержали в марте по подозрению в получении взятки в 10 млн руб., писал РБК. По данным «Ъ», при обыске у него обнаружили ноутбук с 1032 биткойнами, которые он получил от хакеров

Марат Тамбиев (Фото: igsu.ranepa.ru)

Бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, задержанный по обвинению в коррупции, в апреле прошлого года получил от членов хакерской группировки Infraud Organization взятку в биткойнах, соответствующую почти $24 млн (1,6 млрд руб.), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, криптовалюту Тамбиев получил от членов Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве, за неналожение ареста на их активы. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице Москвы.

Среди прочего, по данным «Коммерсанта», у него обнаружили ноутбук Apple MacBook Pro, который взломать удалось только через несколько месяцев. В нем внимание следователей центрального аппарата СКР привлекла папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткойнам.

Как отмечает газета, взятка является рекордной для сотрудника СК России. Следователи рассчитывают конфисковать весь его коррупционный доход. В настоящее время аппаратный кошелек с ключами доступа к криптовалюте Тамбиева помещен в камеру хранения вещественных доказательств СКР.

Обосновывая конфискацию «пенсии» Тамбиева, замгенпрокурора указал, что за все время службы в следственных органах обвиняемый официально получил немногим более 11,7 млн руб., а нахождение у него биткойнов, оцениваемых в 1,6 млрд руб., «указывает на получение имущества из не предусмотренных законом источников», то есть совершение коррупционного правонарушения, пишет газета. Тамбиев свою вину отрицает.

Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали Тамбиева 25 марта. Тогда экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы заподозрили в получении взятки в размере 10 млн руб, сообщали РБК источники, близкие к столичному управлению СКР.

«Руководитель следственного управления был задержан при получении взятки от адвоката», — говорил один из источников. По его данным, Тамбиеву вручили 200 тыс. руб. помеченными купюрами, остальная часть суммы была муляжом.

Как отмечал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Тамбиев еще до задержания знал, что находится «под колпаком», однако полагал, что его «крыша» сильнее и продолжил брать взятки.

Ранее крупнейшей взяткой в истории правоохранительных органов России считалась серия взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. бывшему «полковнику-миллиардеру» из МВД Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016 года. На момент задержания Захарченко работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где исполнял обязанности начальника управления «Т» (оно занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере и сейчас упразднено). Экс-полицейскому был назначен 16-летний срок, который он сейчас обжалует в Мосгорсуде.