В Петербурге задержали полицейских, подозреваемых в избиении задержанных

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В Петербурге задержали двоих полицейских, подозреваемых в избиении задержанных, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» и «г» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). По первому пункту наказание предусмотрено за применение при этом насилия или угрозу его применения. Пункт «б» предусматривает наказание для применивших оружие или спецсредства, а п. «г» — за превышение полномочий по сговору или в составе группы.

Инцидент, по информации ведомства, произошел 3 августа на улице Маршала Казакова в Красносельском районе города. Следствие полагает, что патрульные полицейские применили насилие в отношении супругов, задержанных за совершение административного правонарушения. На них надели наручники, а в лицо мужчине распылили содержимое газового баллончика. После этого обоих задержанных посадили в служебный автомобиль. Там полицейские нанесли мужчине «множественные удары по голове».

Когда супругов доставили к отделу полиции, патрульные вновь избили мужчину, а женщину ударили ногой, сказано в заявлении Следственного комитета. В результате побоев оба задержанных получили телесные повреждения.

Как сообщает 78.ru, мужчину после произошедшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У 39-летнего пострадавшего, по данным канала, диагностировали переломы ребер и носа, а также закрытую черепно-мозговую травму. У 38-летней женщины обнаружили множественные ушибы и перелом кости лицевого отдела. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.