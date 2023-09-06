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Ученого РАН арестовали за взятку в 1,5 млн руб.

Ученого РАН Кудрявцева арестовали за взятку в 1,5 млн руб.
Под стражей оказался сотрудник Института прикладной механики РАН Андрей Кудрявцев, по данным «Ведомостей», он получил взятку в 1,5 млн руб. Ученый вину не признал. Ранее он проходил свидетелем по делу о мошенничестве
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из картотеки Преображенского районного суда Москвы. Об этом также пишут «Ведомости». Кудрявцев пробудет в СИЗО до как минимум 1 ноября.

Его подозревают по ч. 6 ст. 290 УК, по которой грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как рассказал газете источник, близкий к следствию, Кудрявцева задержали 4 сентября, у него прошли обыски. Ученый, как считают следователи, получил более 1,5 млн руб. под видом зарплаты от фирмы, выполнявшей госконтракт для института. По словам собеседника «Ведомостей», Кудрявцеву также может грозить обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК).

Адвокат ученого Сергей Гржибовский рассказал газете, что его подзащитный отрицает свою вину. Кудрявцев ранее, в течение трех лет, был свидетелем по делу о мошенничестве, «никогда к нему никаких претензий не возникало». Источник газеты, знакомый с ходом следствия, сообщил, что дело против сотрудника РАН выделили в отдельное производство от «основного».

Гржибовский в суде называл излишней мерой арест Кудрявцева, так как он никогда не скрывался, давал развернутые показания на допросах, на основании которых ему в итоге и предъявили обвинения. Защитник заявил, что на решение суда будет подана апелляция, суд уже уведомлен, что 62-летний Кудрявцев имеет хронические заболевания и на его иждивении находится мать 1937 года рождения с онкологией.

С 2021 года идет следствие в отношении еще одного ученого РАН, 73-летнего академика Константина Солнцева. По версии следствия, он и бизнесмен Сергей Дягилец вступили в сговор и похитили часть средств из бюджета РАН, выделенных компаниям предпринимателя «Интер-М» и «Регионстрой». Они на протяжении нескольких лет выполняли функции дирекции единого заказчика академии и заключили с ней различные госконтракты на сотни млн руб. Солнцев, занимавший пост управляющего делами РАН, участвовал в подписании этих соглашений.

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По данным «Коммерсанта», в деле фигурируют семь госконтрактов на сумму 219 млн руб., заключенных в 2013-2015 годах. Они были полностью оплачены, а из материалов следствия следует, что фирмы Дягильца не выполнили услуги в должном объеме и качестве.

Солнцев находится под стражей, Дягилец — под запретом определенных действий. Оба не признали свою вину.

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