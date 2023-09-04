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«Коммерсантъ» узнал о деле ОПГ врачей, освобождавших от армии за взятки

«Коммерсантъ» узнал о деле освобождавших от армии за взятки петербургских врачей

В Петербурге военные следователи завершили расследование уголовного дела против группы военных врачей, которые обвиняются в постановке фальшивых диагнозов призывникам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие полагает, что группа врачей во главе с экс-главой Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимиром Килимчуком ставила призывникам несуществующие диагнозы, чтобы они могли не служить в армии. За услугу обвиняемые требовали заплатить 250–300 тыс. руб., утверждают следователи. Предполагается, что за эту сумму, участники схемы подкладывали в личное дело заказчика снимок больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек становится ограниченно годным к службе.

Расследование деятельности врачей началось осенью 2022 года после того, как сотрудники ФСБ решили проверить дела военнослужащих запаса с «белыми» билетами. Такие люди имеют категорию годности «В» (ограниченно годен) и фактически освобождаются от службы, уточняет издание.

Тогда сотрудники ФСБ заинтересовались личным делом 24-летнего специалиста по информационным технологиям и связи ООО «Диджитал дизайн ИТ» Никиты Минича, отмечает газета.Осенью 2020 года мужчину должны были забрать в армию, однако его личное дело начало перемещаться между тремя городскими военкоматами — Фрунзенским районным, Санкт-Петербургским городским и Всеволожского района Ленинградской области. В итоге Минича не призвал ни один из них, а летом 2022 года он получил военный билет с категорией годности «В».

Официально причиной установления такой категории был диагноз, который якобы поставили Миничу. В деле говорилось, что мужчина не может служить в армии, так как в детстве получил травму позвоночника, и впоследствии у него развился сколиоз.

Минича вызвали на допрос в силовое ведомство, где он заявил, что не испытывал «тяги к военной службе», пишет «Коммерсант». Мужчина сказал, что после учебы в вузе решил не служить в армии и заплатил 250 тыс. руб. знакомому, который пообещал решить вопрос. Затем, как рассказал Минич, он следовал указаниям этого человека.

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Молодой человек рассказал, что из Фрунзенского военкомата его направили в поликлинику. Там врач, делая рентгеновский снимок, попросил его сильно опустить правое плечо. В военкомате этот снимок приняли. В мае 2022 года мужчина получил военный билет.

Когда следователи задержали подозреваемых выяснилось, что фальшивые диагнозы участники схемы ставили около пяти лет, причем за один призыв услугами группы пользовались по 20-25 человек.

В октябре того же года следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере, до 12 лет лишения свободы).

Все подозреваемые, кроме организатора, по данным газеты, признали свою вину. Килимчук, в свою очередь, заявил, что его оговорили подчиненные, которых он сам пытался разоблачить. Защита Килимчука намерена убедить прокуратуру, что вменяемые ему действия не соответствуют фактическим материалам уголовного дела.

Теги
уголовное дело Санкт-Петербург взятки диагноз Врачи призывники призыв в армию
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