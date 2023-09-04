«Коммерсантъ» узнал о деле ОПГ врачей, освобождавших от армии за взятки

В Петербурге военные следователи завершили расследование уголовного дела против группы военных врачей, которые обвиняются в постановке фальшивых диагнозов призывникам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие полагает, что группа врачей во главе с экс-главой Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимиром Килимчуком ставила призывникам несуществующие диагнозы, чтобы они могли не служить в армии. За услугу обвиняемые требовали заплатить 250–300 тыс. руб., утверждают следователи. Предполагается, что за эту сумму, участники схемы подкладывали в личное дело заказчика снимок больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек становится ограниченно годным к службе.

Расследование деятельности врачей началось осенью 2022 года после того, как сотрудники ФСБ решили проверить дела военнослужащих запаса с «белыми» билетами. Такие люди имеют категорию годности «В» (ограниченно годен) и фактически освобождаются от службы, уточняет издание.

Тогда сотрудники ФСБ заинтересовались личным делом 24-летнего специалиста по информационным технологиям и связи ООО «Диджитал дизайн ИТ» Никиты Минича, отмечает газета.Осенью 2020 года мужчину должны были забрать в армию, однако его личное дело начало перемещаться между тремя городскими военкоматами — Фрунзенским районным, Санкт-Петербургским городским и Всеволожского района Ленинградской области. В итоге Минича не призвал ни один из них, а летом 2022 года он получил военный билет с категорией годности «В».

Официально причиной установления такой категории был диагноз, который якобы поставили Миничу. В деле говорилось, что мужчина не может служить в армии, так как в детстве получил травму позвоночника, и впоследствии у него развился сколиоз.

Минича вызвали на допрос в силовое ведомство, где он заявил, что не испытывал «тяги к военной службе», пишет «Коммерсант». Мужчина сказал, что после учебы в вузе решил не служить в армии и заплатил 250 тыс. руб. знакомому, который пообещал решить вопрос. Затем, как рассказал Минич, он следовал указаниям этого человека.

Молодой человек рассказал, что из Фрунзенского военкомата его направили в поликлинику. Там врач, делая рентгеновский снимок, попросил его сильно опустить правое плечо. В военкомате этот снимок приняли. В мае 2022 года мужчина получил военный билет.

Когда следователи задержали подозреваемых выяснилось, что фальшивые диагнозы участники схемы ставили около пяти лет, причем за один призыв услугами группы пользовались по 20-25 человек.

В октябре того же года следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере, до 12 лет лишения свободы).

Все подозреваемые, кроме организатора, по данным газеты, признали свою вину. Килимчук, в свою очередь, заявил, что его оговорили подчиненные, которых он сам пытался разоблачить. Защита Килимчука намерена убедить прокуратуру, что вменяемые ему действия не соответствуют фактическим материалам уголовного дела.