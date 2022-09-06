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В Москве появились улицы Янковского, Раневской, Табакова и Гайдая

Всего в честь советских актеров и режиссеров назвали 11 улиц в районе Раменки
Фаина Раневская
Фаина Раневская (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

В московском районе Раменки появились 11 улиц, которые названы в честь деятелей советского кинематографа, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Улицы официально названы в честь любимых многими поколениями зрителей актеров: Василия Ланового, Фаины Раневской, Алексея Баталова, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского, Андрея Миронова. Еще две улицы будут носить имена выдающихся режиссеров Сергея Бондарчука и Леонида Гайдая», — рассказал глава города.

Квартал находится между Мичуринским проспектом, улицами Лобачевского и Генерала Дорохова. Неподалеку находится Мосфильмовская улица, на которой располагается киностудия «Мосфильм».

Названия улицам выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин», отметил Собянин.

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Именем Миронова уже названы улицы в Воронеже, Ижевске и Кургане, там же рядом есть улица Гайдая. В честь Раневской назвали улицы в Таганроге (где она родилась) и Симферополе, улица Бондарчука есть в поселке под Иркутском (соседние улицы там также носят имена известных советских кинодеятелей).

6 сентября в столице, у Симоновской сцены Государственного академического театра им. Вахтангова, торжественно открыли групповой памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Открытие приурочили к началу нового,102-го театрального сезона. Эти три артиста были ведущими актерами театра.

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