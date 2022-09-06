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На Арбате открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву

Открытие памятника народным артистам СССР Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву
Открытие памятника народным артистам СССР Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву (Фото: АГН «Москва»)

В Москве у Симоновской сцены Государственного академического театра им. Вахтангова состоялось торжественное открытие группового памятника народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Монумент в честь легендарных актеров выполнили из бронзы и отлили в Москве. Торжественное событие приурочили к открытию 102-го сезона Театра им. Вахтангова.

Авторами композиции, установленной перед входом в театр на углу Арбата и Калошиного переулка, стали скульптор Филипп Трушин и главный художник театра Максим Обрезков. По их задумке, в сюжете памятника отражена беседа между тремя вахтанговцами по пути в театр.

Напомним, Юрий Яковлев, Владимир Этуш и Василий Лановой много лет были ведущими артистами Театра им. Вахтангова. Юрий Яковлев ушел из жизни 30 ноября 2013 года в возрасте 85 лет, Владимира Этуша не стало 9 марта 2019 года, ему было 96 лет. Василий Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни. С инициативой об установке памятника в прошлом году выступила администрация театра.

В настоящее время в столице насчитывается около 3 тыс. монументов. Сколько из них посвящено актерам — подсчитать сложно, поскольку все знаковые личности советского кинематографа увековечены на улицах города, а некоторые из них даже по несколько раз. Самые известные памятники, установленные в честь деятелей искусств, — это скульптура Юрия Никулина возле цирка на Цветном бульваре и монумент Евгению Леонову возле здания студии «Мосфильм».

Теги
памятник Театр имени Вахтангова Василий Лановой Владимир Этуш Юрий Яковлев
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