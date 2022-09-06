«Коммерсантъ» узнал о результате спора МВД и Минтранса по правкам в ПДД

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Трасс выделит £130 млрд, чтобы заморозить цены в платежках британцев Политика, 07:08
В британском телешоу предложили в качестве приза оплатить счета за свет Политика, 06:56
АвтоВаз сообщил о плане выпустить почти 230 тыс. машин по итогам года Бизнес, 06:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:11
ВТБ запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT Финансы, 06:00
Япония выразила России протест из-за выхода из соглашений по Курилам Политика, 05:57
«Коммерсантъ» узнал о результате спора МВД и Минтранса по правкам в ПДД Общество, 05:50
Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд Политика, 05:42
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
МВД Казахстана назвало поддельным паспорт подозреваемой по делу Дугиной Политика, 05:36
Эксперты вычислили города с самой дешевой и дорогой платой за ЖКУ Финансы, 05:31
В Сбере увидели «двадцатикратный» дефицит специалистов кибербезопасности Технологии и медиа, 05:24
Кнайсль не увидела бенефициара сокращения поставок газа из России Политика, 05:12
Эксперты указали профессии рабочих, у кого сильнее всего выросли зарплаты Экономика, 05:00
«Соллерс» запустит новый собственный бренд автомобилей в России Бизнес, 04:35
Общество ,  

«Коммерсантъ» узнал о результате спора МВД и Минтранса по правкам в ПДД

«Коммерсантъ»: правительство России разрешило министерствам точечно изменять ПДД
МВД и Минтранс уже несколько лет пытаются договориться о новых правилах внесения изменений в ПДД, которое ограничено «регуляторной гильотиной». Правительственная подкомиссия одобрила проект, позволяющий точечные правки
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительственная подкомиссия одобрила проект постановления, разрешающий министерствам вносить поправки в правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабмине.

Точечные поправки в ПДД было запрещено вносить с 2021 года из-за правила «регуляторной гильотины» (постановление правительства № 2467): с тех пор для любых самых небольших поправок требовалось переиздавать ПДД в целом.

Согласно одобренному проекту, поправки можно будет вносить до 2029 года, указали источники газеты. Теперь постановление должен подписать премьер Михаил Мишустин, после чего документ вступит в силу.

«Работу над новыми правилами нужно начинать уже сейчас. Объем работы предстоит колоссальный. Действующие правила писались фактически еще в 1980-х, когда были совершенно другие автомобили и условия движения. У нас на подходе беспилотные машины, электромобили, взаимоотношения между участниками движения принципиально иные», — заявил «Коммерсанту» сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» при правительственной комиссии Евгений Литвин.

По его словам, правила должны быть написаны «простым языком» и из них необходимо исключить все неоднозначные трактовки. Около трех лет, по оценке эксперта, уйдет только на сбор предложений со стороны ведомств и экспертов, еще два года займут общественное обсуждение первого черновика и его доработка.

В МВД оценили необходимость изменений в правила дорожного движения
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Действующие ПДД были приняты в 1993 году и правились более 50 раз. В начале сентября 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу представить предложения о подготовке новой редакции правил.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Johannes Simon / Getty Images «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело
Видео

Минюст, МВД и Митранс не смогли договориться о том, как именно вносить изменения в ПДД — путем отдельных поправок или нужно полностью перевыпустить документ. МВД и Минтранс настаивали на внесении срочных правок, Минюст же выступал за полное переиздание документа, отмечая, что такой же позиции придерживается аппарат правительства.

Теперь, по данным «Коммерсанта», одобренное, но еще не оформленное решение может вывести из замороженного состояния несколько проектов поправок. Например вопрос регулирования движения «средств индивидуальной мобильности» (СИМ), который газета называет «самым назревшим». Минтранс и МВД обсуждают его уже несколько лет на фоне растущей аварийности с участием электросамокатов.

По данным МВД, за первые шесть месяцев 2022 года в авариях с электросамокатами, сегвеями, моноколесами, скутерами и другими СИМ погибли шесть человек, 382 получили ранения.

В прошлом году Минтранс и МВД разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для СИМ, включая гироскутеры и электросамокаты, а также дают определение этому понятию. Максимальную скорость езды на электросамокатах и гироскутерах предлагают ограничить до 25 км/ч. а вес — до 35 кг. В МВД рассчитывают, что новые меры по регулированию электросамокатов на дорогах появятся к концу этого года.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ПДД Минтранс МВД Правила дорожного движения
Материалы по теме
В Госдуме предложили лишить злостных нарушителей ПДД скидки на штрафы
Общество
В России 1 июля запустят «витрину данных» о злостных нарушителях ПДД
Общество
В России внедрят штрафы за нарушение ПДД на основе данных из приложения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter