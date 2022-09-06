«Коммерсантъ» узнал о результате спора МВД и Минтранса по правкам в ПДД

МВД и Минтранс уже несколько лет пытаются договориться о новых правилах внесения изменений в ПДД, которое ограничено «регуляторной гильотиной». Правительственная подкомиссия одобрила проект, позволяющий точечные правки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительственная подкомиссия одобрила проект постановления, разрешающий министерствам вносить поправки в правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабмине.

Точечные поправки в ПДД было запрещено вносить с 2021 года из-за правила «регуляторной гильотины» (постановление правительства № 2467): с тех пор для любых самых небольших поправок требовалось переиздавать ПДД в целом.

Согласно одобренному проекту, поправки можно будет вносить до 2029 года, указали источники газеты. Теперь постановление должен подписать премьер Михаил Мишустин, после чего документ вступит в силу.

«Работу над новыми правилами нужно начинать уже сейчас. Объем работы предстоит колоссальный. Действующие правила писались фактически еще в 1980-х, когда были совершенно другие автомобили и условия движения. У нас на подходе беспилотные машины, электромобили, взаимоотношения между участниками движения принципиально иные», — заявил «Коммерсанту» сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» при правительственной комиссии Евгений Литвин.

По его словам, правила должны быть написаны «простым языком» и из них необходимо исключить все неоднозначные трактовки. Около трех лет, по оценке эксперта, уйдет только на сбор предложений со стороны ведомств и экспертов, еще два года займут общественное обсуждение первого черновика и его доработка.

Действующие ПДД были приняты в 1993 году и правились более 50 раз. В начале сентября 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу представить предложения о подготовке новой редакции правил.

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Минюст, МВД и Митранс не смогли договориться о том, как именно вносить изменения в ПДД — путем отдельных поправок или нужно полностью перевыпустить документ. МВД и Минтранс настаивали на внесении срочных правок, Минюст же выступал за полное переиздание документа, отмечая, что такой же позиции придерживается аппарат правительства.

Теперь, по данным «Коммерсанта», одобренное, но еще не оформленное решение может вывести из замороженного состояния несколько проектов поправок. Например вопрос регулирования движения «средств индивидуальной мобильности» (СИМ), который газета называет «самым назревшим». Минтранс и МВД обсуждают его уже несколько лет на фоне растущей аварийности с участием электросамокатов.

По данным МВД, за первые шесть месяцев 2022 года в авариях с электросамокатами, сегвеями, моноколесами, скутерами и другими СИМ погибли шесть человек, 382 получили ранения.

В прошлом году Минтранс и МВД разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для СИМ, включая гироскутеры и электросамокаты, а также дают определение этому понятию. Максимальную скорость езды на электросамокатах и гироскутерах предлагают ограничить до 25 км/ч. а вес — до 35 кг. В МВД рассчитывают, что новые меры по регулированию электросамокатов на дорогах появятся к концу этого года.